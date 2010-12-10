Пинзеник не увидел в шагах Януковича системности

Оптимизация системы центральных органов исполнительной власти является несистемным шагом в рамках провозглашенной в Украине административной реформы.

Такое мнение высказал бывший министр финансов, председатель Украинского фонда поддержки реформ Виктор ПИНЗЕНИК на своем официальном сайте, комментируя соответствующий указ Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и начало проведения в государстве админреформы.

Комментируя реорганизацию правительства, В.ПИНЗЕНИК одобрительно отнесся к сокращению количества министров и их заместителей. По его мнению, это шаг в правильном направлении.

«Меньше министров - меньше будут мешать друг другу, гражданам и бизнесу. За одно дело не будет нескольких ответственных, а точнее безответственных должностных лиц», - отметил В.ПИНЗЕНИК.

В то же время экс-министр подчеркнул, что ключевые проблемы организации власти не решены. В частности, не решена проблема второго правительства в самом правительстве - Секретариате Кабинета министров, руководитель которого не может быть министром.

“Фундаментальный принцип управления – за каждое дело отвечает один человек – не реализован. И впредь все министерства занимаются высшим образованием, около 10 - здравоохранением. Каждый министр является в то же время министром финансов. А кроме них, еще 450 министров финансов в парламенте”, - отметил В.ПИНЗЕНИК.

Также, по его мнению, остается не решенной проблема наличия в Украине “десятков мини-правительств”. Это центральные органы исполнительной власти, подчиненные Кабмину, то есть, по словам В.ПИНЗЕНИКА, никому, потому что последний является коллегиальным органом.

«Такая система построения власти - это все равно, что командир взвода не подчинен командиру роты», - подчеркнул он.

Исполнительная власть должна строиться по принципу жесткой подчиненности.

В.ПИНЗЕНИК обратил внимание, что власть забыла о проблеме исполнения публичных (государственных) функций общественными организациями, которые управляют государственным имуществом и огромными бюджетными средствами, например, различные академии наук, которые по своему статусу являются общественными организациями, а не органами власти.

«Ознакомление с принятыми решениями порождает ощущение несистемности и незавершенности выполненных действий», - отметил В.ПИНЗЕНИК.