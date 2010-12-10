Историки Украины и РФ считают общий учебник истории нереальным

Историки России и Украины признают, что написание общего учебника по истории для двух стран является нереальным из-за разного видения этой истории академической наукой двух стран.

В частности, как сообщает Би-Би-Си, в Москве состоялось очередное заседание совместной украинско-российской комиссии историков, на котором обсуждались проекты, которые будут воплощать учёные по поручению правительств обеих стран

Би-Би-Си отмечает, что в интервью журналу "Огонек" директор российского Института общей истории, академик Александр ЧУБАРЬЯН сказал, что все попытки двух стран по созданию учебника, где бы излагалась какая-то усредненная компромиссная история, "с треском провалились". Пока нет результатов и в написании методологического пособия для учителей, хотя работа над ним продолжается. Согласно неофициальной информации, в группу ученых, которые работают над методическим пособием, вошли те, кого рекомендовал министр образования Украины Дмитрий ТАБАЧНИК.

В то же время большая группа историков, чьи имена в Украине являются авторитетными и известными, в частности Валерий СМОЛИЙ, Григорий БОРЯК, Станислав КУЛЬЧИЦКИЙ, работают вместе с российскими коллегами над отдельными проектами, которые, по мнению обозревателей, могут оказаться более перспективными и неконфликтными.

Одним из них является проект по созданию академического издания «1941 год. Страна в огне», к которому приобщились украинские, российские и белорусские историки. В нем каждая страна изложит свое видение причин и последствий начала Великой Отечественной войны.

Таким же путем украинские историки предложили идти и в попытках договориться об оценке исторического прошлого Украины и России. Началась работа над энциклопедией с условным названием "Дискуссионные вопросы общей истории Украины и России". Это будет справочник, в котором параллельно, в отдельных статьях обе страны будут излагать факты, события, их трактовки и оценку исторических деятелей так, как их видят историки каждой из стран.

Эксперт Института политических и этнонациональных исследований Владислав ГРИНЕВИЧ сказал, что члены украинской делегации не рассматривали вопрос написания нового украинско-российского учебника по истории.

"Есть определенная автономность. Каждый пишет и трактует, как историки определенной страны моделируют историческую память, как им подсказывает их понимание этой истории. Наша делегация не имеет отношения к написанию учебника. Мы не рассматривали этого. Относительно вопроса совместной истории, то украинская сторона предложила общий историографический справочник, где будут освещены самые болезненные вопросы. Ведь есть спорные проблемы – мы договорились выделить два видения – и украинской, и российской сторон, в частности, вопрос о роли в истории Мазепы, Бандеры, Петлюры. Это будут две статьи. Там будет и проблема понимания, и где мы не соглашаемся", - прокомментировал В.ГРИНЕВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 13 мая министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК заявил, что Украина и РФ до конца 2010 года подготовят общее учебное пособие для учителей истории. «У нас есть интересные наработки по созданию общего учебного пособия для учителей истории и обществоведения. У нас достаточно разные программы и я понимаю, что это достаточно маниловская идея создать общий учебник, поэтому мы начнем с учебного пособия для учителей», - сказал Д.ТАБАЧНИК. При этом он отметил, что в нем будут изложены разные точки зрения на «какие-то сложные процессы».

По его словам, это позволит учителям лучше понимать друг друга.