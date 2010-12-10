Янукович говорит, что Украина меняет свое отношение к СНГ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что Содружество Независимых государств доказало свою эффективность.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на заседании Совета глав государств стран Содружества.

«Мы исходим из того, что СНГ – это форум, который доказал свою дееспособность. Украина в последнее время декларирует и в практической плоскости меняет свое отношение к СНГ», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что после марта текущего года Украина уже предприняла ряд конкретных шагов в направлении активизации участия в Содружестве. В частности, Украина принимает действенное участие во всех заседаниях руководящих органов СНГ на максимально высоком уровне.

Глава государства также отметил, что назначен новый председатель Украины в экономсовете СНГ, а также подписаны указы о присоединении к решениям о национальных координаторах и о правилах процедур высших органов СНГ.