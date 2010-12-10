Президент Украины (2005-2010) Виктор ЮЩЕНКО считает, что дело о его отравлении давно пора передавать в суд и привлечь виновных в отравлении к ответственности.

Об этом УНИАН заявила пресс-секретарь Президента (2005-2010) Ирина ВАННИКОВА.

«Это прекратит циничные спекуляции вокруг отравления и позволит в рамках публичного судебного процесса расставить все точки над «і», - отметила она.

И.ВАННИКОВА напомнила, что руководство Генеральной прокуратуры неоднократно заявляло – в частности, и после смены власти – о том, что факт отравления доказан. “Маневры фигурантов дела об отравлении, а также новые версии, которые озвучиваются политиками и должностными лицами разного уровня, не имеют ничего общего с установлением истины и направлены на создание шума”, - отметила пресс-секретарь Виктора ЮЩЕНКО.

«Эту метушню пора прекратить. Если у кого-то есть что сказать – пусть делает это в рамках судебного заседания. Со своей стороны Виктор ЮЩЕНКО, как пострадавший, готов во время заседания предоставить все необходимые свидетельства. Лишь беспристрастный суд, который будет рассматривать все обстоятельства дела правовым способом, может принять решение», - отметила И.ВАННИКОВА.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА в интервью газете «Сегодня» (№ 276 от 10 декабря) сказал, что в Генеральной прокуратуре Украины не исключают версию, что отравления бывшего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО не было.