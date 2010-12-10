У Януковича заявили, что сейчас в АП сотрудников меньше, чем при Ющенко

На сегодняшний день в Администрации Президента Украины работает меньше всего сотрудников с 2003 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, реально в Администрации работают 400 специалистов. Из них 38 – на должностях сотрудников, находящихся в декретных отпусках. А общая штатная численность Администрации – 424 единицы. Среди них – 24 вакантные должности.

В пресс-службе напоминают, что в связи с вступлением в действие Конституции Украины от 1996 года, полномочия Президента Украины были существенно расширены.

Самое большое количество работников Администрации Президента Украины было в 2004 году. В частности, по состоянию на 1 января 2004 года предельная численность работников Администрации составляла 643 чел., а 1 января 2006 года – 605 чел. (Секретариат Президента).

Как сообщал УНИАН, комментируя проведение административной реформы и указ Президента от 9 декабря “Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти”, сегодня на брифинге министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заявил, что в рамках проведения админреформы в Украине будет сокращено более 50% государственных служащих.

Кроме того, сегодня народный депутат из фракции “Наша Украина - Народная самооборона” Юрий КАРМАЗИН высказал мнение, что аппарат Кабмина нужно было сокращать, но необходимо сокращать и аппарат Администрации Президента Украины.

“В то же время у В.ЯНУКОВИЧА под носом сидит еще один Кабмин, и этот Кабмин называется Совет национальной безопасности и обороны”, - отметил Ю.КАРМАЗИН. “По численности - это почти Кабмин, а по функциям - 1/100 Кабмина”, - добавил он.