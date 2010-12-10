Медведев успокоил Лукашенко: родные ссорятся – только тешатся

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявляет о нормализации отношений с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом А.ЛУКАШЕНКО сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

Он отметил, что вчера за общим ужином Д.МЕДВЕДЕВ сказал: «Родные сорятся – только тешатся».

«Вы не растачивайтесь… Я в Минске об этом сказал: опять вы не слушаете белорусское телевидение и радио. Все в России смотрите не те каналы. Я же сказал – напрасно некоторые потирают руки за спинами президентов Беларуси и России, радуясь. Не радуйтесь – как неожиданно наши отношения испортились, так неожиданно для многих они и нормализуются», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Он отметил, что стороны напряженно работали над соглашениями, которые были заключены вчера. (9 декабря в Москве главы государств-членов Таможенного союза подписали документы, завершающие формирование нормативной базы Единого экономического пространства - УНИАН).

А.ЛУКАШЕНКО также подчеркнул, что если в будущем стороны «поссорятся», то будет найдено время, чтобы «помириться».

Как сообщал УНИАН, 1 октября на пресс-конференции для российских журналистов Президент Беларуси А.ЛУКАШЕНКО сделал ряд жестких заявлений в адрес российского руководства, раскритиковал энергетическую политику России, а также решение РФ о развитии Черноморского флота в Крыму.

3 октября Президент России Д.МЕДВЕДЕВ в своем видеоблоге заявил, что руководство Беларуси использует антироссийскую риторику.

25 ноября в интервью французской газете Figaro А.ЛУКАШЕНКО заявил, что белорусско-российские отношения не ухудшались.