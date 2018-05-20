Почему Украина хотела пойти на уступки Китаю

В Китае более 36 концлагерей, где распространена практика извлечения внутренних органов… Коммунистические чиновники перевели за границу на личные счета около $50 млрд., полученных коррупцией…

Церемония вручения Нобелевской премии мира стала очередным тестом на демократию, ведь на чаши весов поставлены европейские ценности и страх испортить отношения с Пекином, а значит, и инвестиции коммунистического Китая. Хотя представитель украинской дипломатической миссии все-таки присутствовал на церемонии, предварительный отказ Киева принять участие в торжестве уже вызвал немалую критику как со стороны Европы, так и здешних политиков.

Еще более настораживают неоднократные заявления нынешней власти о желании укрепить связи с Компартией Китая и перенять ее опыт. Чем же для Украины может обернуться опыт режима, который, по мнению правозащитной организация Freedom House, относится к репрессивным, а в рейтинге свободы слова от «Репортеров без границ» занимает восьмое место снизу.

Премией – на премию

По сообщениям норвежского Нобелевского комитета, Китай настоятельно рекомендовал странам отказаться от участия в церемонии, направляя письма в дипломатические миссии в Осло с угрозой ухудшить двусторонние взаимоотношения.

А накануне вручения премии власти КНР открыто заявили: те страны, представители которых будут присутствовать в пятницу на церемонии в Осло, проявят неуважение к Китаю.

При этом, в КНР учредили альтернативную Нобелевской – премию мира имени Конфуция. 9 декабря ее удостоился бывший вице-президент Тайваня Лянь Чань – за вклад в развитие отношений с материковым Китаем. Сам же лауреат отказался ехать в Пекин, заявляя, что ему ничего не известно о награде.

Политика вмешательства

Такая политика вмешательства в дела других стран для Пекина не нова. Своеобразный метод «наказания» режим КНР применяет к странам, которые принимают у себя лидера тибетцев Далай-ламу. Согласно исследованиям ученых из Гёттингенского университета в Германии, после посещения тибетским лидером определенных стран, уровень экспорта товаров из Китая в эти страны снижается примерно на 8%. Данное явление даже получило название «эффект Далай-ламы». Больше всего снижался экспорт оборудования и техники. И такое «наказание» длится в среднем два года.

Кроме визитов Далай-ламы, «красным платком» для китайского режима является ежегодное всемирное турне труппы Shen Yun, базирующейся в Нью-Йорке. Артисты посредством своих танцев и песен представляют подлинную китайскую культуру, в то же время в нескольких номерах изображают мужество людей, которые сегодня подвергаются преследованиям со стороны режима компартии Китая.

Китайские дипломаты каждый раз рассылают иностранным чиновникам письма с настоятельными просьбами не посещать эти выступления, а также оказывают давление на руководства залов, в которых выступает труппа. Таким образом, в Украине уже дважды было сорвано выступление труппы: в 2009 году – в Киеве, а в 2010 году – в Одессе.

Независимость Тибета, а с ней и преследование буддистских монахов – не единственная больная для Пекина тема. По сообщениям международной организации Human Rights Watch, после пекинской Олимпиады в 2008 году китайские власти значительно ужесточили контроль информации, а также давление на правозащитников и адвокатов. В течение последних лет в Китае значительно возросло число забастовок и другие формы протеста рабочих, за которыми следуют наказания: задержания и аресты.

Согласно данным последнего ежегодного отчёта Госдепартамента США о состоянии свободы религии в мире, китайские власти продолжают грубо попирать свободу вероисповедания в отношении католиков, уйгуров и последователей Фалуньгун, преследованию которых была посвящена большая часть доклада. Авторы отчёта указывают, что в настоящее время более 100 тыс. последователей Фалуньгун в Китае находятся в исправительных концентрационных и трудовых лагерях, при этом преследованию также подверглись несколько адвокатов, которые защищали их права в суде.

Насильственное извлечение органов

За всю историю Компартии Китая (КПК), она то и дело находила группы неугодных, против которых вела борьбу, как физическую, так и информационную, натравливая одну часть населения на другую. Однако в наши дни КПК научилась не только расправляться с теми, кого она объявляла инакомыслящими, а и наживаться на них. По всему Китаю разбросана сеть трудовых лагерей, где без какой-либо оплаты работают заключенные, большая часть которых диссиденты, инакомыслящие, верующие.

Наиболее шокирующим можно назвать насильственное извлечение органов у последоваталей Фалуньгун (другое название «Фалунь Дафа»), войну с которыми китайский режим начал в 1999 году. Причина – чрезвычайная популярность этой духовной практики среди китайского населения, ведь по официальной статистике 1998 года число последователей Фалуньгун достигало 100 млн., в то время как количество членов КПК составляло на тот момент 60 млн. человек. В стране с диктаторским режимом такое большое количество духовно независимых людей, руководствующихся в повседневной жизни честностью, добротой и терпеливостью (основные принципы Фалуньгун) было просто недопустимым.

Шокирующую информацию обнародовали Дэвид Килгур – бывший госсекретарь Канады по Азиатско – Тихоокеанском региону и Дэвид Мейтас - канадский адвокат-правозащитник, которые, надо сказать, в этом году были номинированы на Нобелевскую премию мира. В своей книге «Кровавая жатка: Убийство последователей Фалуньгун ради их органов», изданной в 2009 году, они привели доказательства чудовищных преступлений – десятки тысяч последователей Фалуньгун были убиты с целью изъятия органов (с участием военных врачей и больниц – без каких-либо записей об источнике органов) для доходных операций по трансплантации – с ведома правящей коммунистической власти. Сразу же после совершения преступления, тела кремируются, чтобы скрыть доказательства.

Килгур и Мэйтас обратились к странам мира с предложением предотвратить или затруднить поездку граждан в Китай – с целью пересадки органов. Расследования показали, что множество богатых иностранцев едут в Китай для трансплантации органов, где подходящий донор подыскивается в течение нескольких недель, в то время как в других странах этот процесс длится в среднем два – два с половиной года.

По словам очевидцев, в Китае существует более 36 концентрационных лагерей, где распространена практика извлечения органов. Один из них – лагерь провинции Цзилинь, где удерживается 14000 человек, другой – в той же провинции, под кодовым названием «672-S», в котором содержится 120000 человек.

Озабоченность фактами извлечения органов у еще живых последователей Фалуньгун высказал и Манфред Новак, специальный докладчик ООН по вопросам пыток. Он акцентировал внимание, что увеличение количество операций по трансплантации совпадает с началом преследования последователей Фалуньгун.

Кампания по разжиганию ненависти

Чтобы укрепить кампанию преследования, оправдать подавление Фалуньгун и объяснить обществу причины гонения, КПК создала мощную машину пропаганды и клеветы, рупором которой стали все подконтрольные КПК СМИ.

Так, 23 января 2001 года китайский режим впервые инсценировал «самосожжение последователей Фалуньгун на площади Тяньаньмэнь», которое было запечатлено на видео и транслировалось по всем телеканалам в КНР. В том же году Организация по развитию международного образования детально проанализировала видеозапись этого инцидента и пришла к выводу, что «этот инцидент был организован правительством». В своем заявлении, выступая на 53-й сессии ООН – на заседании подкомиссии по содействию и защите прав человека – было отмечено: «Отрывок видеозаписи показывает, что женщина, которая принимала участие в «самосожжении» была убита, получив удар тяжелым предметом, а не погибла в результате ожогов, как заявило ранее китайское правительство». Несмотря на выводы этих экспертов, режим КПК продолжает время от времени напоминать о так называемом «самосожжении», фабрикуя новое видео и транслируя его на местном телевидении, а также распространяя через свои дипломатические представительства чиновникам и журналистам за рубежом.

Почему СМИ молчат

Информационный контроль всегда служил одним из самых мощных инструментов удержания власти КПК. Поскольку украинские СМИ не имеют собственных корреспондентов в КНР, основным источникам информации о Китае для нас остаются российские источники. Учитывая, что большинство российских СМИ подчиняются руководящей политике российского правительства, информация о Китае также проходит жесткую цензуру.

Согласно отчету «Враги Интернета» Международной правозащитной организации «Репортеры без границ» сегодняшний Китай занимает одно из первых мест среди стран, которые в разные способы ограничивают доступ своих граждан к информации во всемирной паутине.

Заместитель председателя «Союза свободы Интернета» Чжоу Шиюй сообщает, что в настоящее время КПК владеет самыми современными технологиями и крупнейшими системами контроля Интернета в мире. С самого начала это был просто крупный брандмауэр, позже появился проект «Золотой щит» и была создана Интернет-армия, в которую входят 280 тысяч человек.

Большинству веб-сайтов не разрешается быть независимыми поставщиками новостей, они только могут перепечатывать сообщения, опубликованные официальными СМИ. Чтобы публиковать новости, сайты должны в первую очередь получить «Служебную лицензию на Интернет-новости» от Государственного комитета информации, предоставляемую им крайне избирательно.

Даже такие медиагиганты, как Yahoo и Google, согласились на самоцензуру по требованию китайских властей, нарушая международные принципы свободы информации – для того, чтобы попасть на китайский рынок.

После неудачной попытки сопротивления цензуре экономические выгоды взяли вверх, и компания Google снова отфильтровывает для китайских граждан содержание, которое не хочет им показывать Компартия. Один из крупнейших медиамагнатов Руперт Мердок недавно заявил, что сворачивает все свои проекты в Китае из-за жёстких ограничений партийной цензуры в области СМИ.

За соблюдением законов в Интернете в Китае следят «виртуальные полицейские», появляющиеся на экране каждого компьютера с китайским IP-адресом. "Полицейские" – мужчина или женщина на мотоциклах или в машине – появляются внизу экрана каждые 30 минут, чтобы напомнить о правилах пользования Интернетом. Виртуальные стражи порядка отслеживают все сайты, которые посещает пользователь, включая новостные порталы, китайские форумы и блоги. Запрещается посещать сайты, где говорится о независимости Тайваня, о Далай-ламе и Фалуньгун. Кроме того, доступ к некоторым мировым источникам ресурсов, в том числе ВВС, в Китае ограничен.

Бедное население богатой страны

В КНР, только по официальным данным, более 150 млн. человек (более 10% населения страны) живут за чертой бедности, в дополнение к этому в последнее время произошли природные катаклизмы, которые по масштабам и количеству побили десятилетние рекорды. С лица земли полностью исчезли целые деревни, в разной степени пострадали сотни миллионов человек, государство понесло огромные экономические убытки.

По мнению специалистов, многие из этих бедствий являются результатом необдуманного развития экономики, наносящего серьёзный ущерб окружающей среде. К этому прибавляется коррумпированность местных чиновников, в результате которой дома, гидротехнические сооружения, мосты и т.д. строятся из остатков разворованных материалов.

Недавно китайские власти заявили, что по объёмам роста экономики КНР обогнала Японию, а Германия, Франция и Великобритания уже давно остались позади. Китайские СМИ все, как один, прославляют партию за новые «великие достижения». Однако в той же Японии минимальная месячная зарплата составляет 1200 долларов, что почти в 10 раз больше средней зарплаты в КНР. Если считать, что главная цель развития экономики – это повышение благосостояния народа, то как конкретно повлияли эти «достижения» китайских властей на улучшение жизни рядовых граждан? К сожалению, об этом официальные органы КНР ничего не сообщают.

Первое место в мире

На протяжении последних лет китайские власти всё больше стремятся к мировому лидерству в различных областях. Но есть также статистика лидерства Китая, о которой в силу разных причин практически не сообщают в СМИ.

Ниже приведённые факты, взяты из официальных источников КНР и данных различных исследований.

1. Процент бюджетных отчислений на образование в Китае находится на уровне африканской страны Уганды. По числу детей, вынужденных по экономическим причинам бросить учёбу в школе, Китай стоит на первом месте в мире.

2. Количество людей в КНР, совершивших самоубийство после того, как их семья разорилась, оплачивая учёбу детей в вузах, самое большое в мире.

3. Около 800 млн. китайских крестьян практически не имеют никакой социальной защиты, в том числе и в области лечения.

4. Каждый год в КНР в результате аварий гибнет наибольшее в мире число шахтёров. Большинство аварий – искусственного характера, и происходят из-за пренебрежения руководством мерами безопасности.

5. За последние 10 лет китайские коммунистические чиновники перевели за границу на личные счета около 50 млрд. долларов США, полученных коррупцией. Первое место в мире.

6. На содержание партийных чиновников, включая банкеты, личные авто и заграничные поездки, каждый год в КНР выделяется из бюджета, по грубым подсчётам, более 500 млрд. юаней ($71 млрд.). Первое место в мире.

7. В Китае самое дорогое обучение детей в начальной и средней школе.

8. Общая сумма оплаты за 4-летнее обучение в китайских вузах равна среднему доходу крестьянской семьи более чем за 30 лет.

И при такой ситуации у себя в стране власти КНР продолжают пытаться играть роль «большого брата» на международной арене

А в очередной порции секретных депеш американских дипломатов, касающихся Китая, которые обнародовал сайт WikiLeaks, рассказывается о том, что ВВП Китая создаётся искусственно и не отражает реальной экономической ситуации. В документе под номером 07BEIJING1760 говорится, что в марте 2007 года председатель обкома партии провинции Ляонин Ли Кэчан сообщил послу США в Пекине Кларку Т. Рандту о том, что для оценки экономики Китая не надо полагаться на цифры официальной статистики. В качестве примера Ли привёл уровень объёма ВВП на душу населения в провинции Ляонин. По данному показателю Ляонин стоит в первой десятке провинций КНР, однако уровень реального дохода горожан провинции ниже среднего показателя по стране. Чиновник также отметил, что цифры роста ВВП в стране «искусственные» и поэтому «ненадёжные». Для оценки экономической ситуации провинции Ляонин, по словам Ли, нужно обратить внимание на три показателя: используемую электроэнергию, объём товаров, перевозимых по железной дороге, и сумму выданных кредитов. А ВВП «можно лишь просто принять к сведению», сказал чиновник улыбаясь.

Китайская статистика всегда вызывала большие сомнения. ВВП, который китайские власти ввели в 1985 году, стал приниматься за показатель экономических успехов как отдельных районов, так и страны в целом. Расхожая фраза: «чиновники выдвигают цифры, а цифры продвигают чиновников» отражает реальную ситуацию в стране. Например, в Китае с каждым годом сокращается площадь пахотных земель и увеличивается ущерб сельского хозяйства от стихийных бедствий, однако в этом году чиновники отрапортовали о повышении урожая зерновых на 3%.

Перенять опыт

Напрашивается вопрос, так какой же именно опыт намерена перенять у Китая Украина и чему научиться: преследованиям и подавлению инакомыслящих? Завышению экономических показателей? Контролю над СМИ и цензуре? Или нашу страну в большей мере интересуют такие манящие китайские инвестиции, в отношении которых, кстати, так и не было сказано, как же Украина должна расплатиться.

Но не надо далеко ходить. Российский пример показывает: дай КПК палец, она и руку откусит. РФ уже значительно урезала права своих граждан, подписав с КНР «Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», 8-я статья которого гласит: «Ни одна из Договаривающихся Сторон не допускает создания и деятельности на своей территории организаций и групп, наносящих ущерб суверенитету, безопасности и территориальной целостности другой Договаривающейся Стороны». Однако кто может стать угрозой для коммунистического режима? Да практически каждый, кто хоть как-то анализирует ситуацию в стране и мире и не боится высказать свои суждения и несогласия с властью.

В то же время история преподнесла урок гитлеровским режимом. В то время, когда в Германии только зарождался нацизм, мировое сообщество закрыло на него глаза, подумав: эта проблема далеко и нас не коснется. Куда привлекательней выглядело налаживание более тесных связей с Германией. В результате в 1936 году там провели Олимпиаду, тем самым подкрепив существующий строй, после чего нацизм стал настоящим бедствием не только для немцев, но и для всего мира.

Так чему же мы действительно хотим научиться у Компартии Китая и к чему может привести такой обмен опытом? Об этом стоит думать уже сегодня, когда Украина , путем применения «восточной хитрости», чуть ли не отказалась принимать участие во всемирно значимой церемонии вручения Нобелевской премии.

Анна Варавва, Лян Хуа