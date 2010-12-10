Нардепам хотят организовать курсы по украинскому языку

В Верховной Раде Украины предлагают принять закон об образовании курсов для повышения квалификации народных депутатов Украины.

Соответствующий проект «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе народного депутата Украины» внесен народными депутатами от НУ-НС Лилией ГРИГОРОВИЧ, Андреем ПАРУБИЕМ, Владимиром КАРПУКОМ, от фракции Народной партии Олегом ЗАРУБИНСКИМ и от “БЮТ – Батьківщина” Андреем ПАВЛОВСКИМ.

Законопроектом предлагается обеспечить проведение не реже одного раза в два года курсов повышения квалификации по ряду знаний. В частности, по истории Украины, конституционному праву, украинскому языку и иностранному языку.