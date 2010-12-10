Лавринович про Нацкомиссию по морали: это какой-то странный орган…

Министерство юстиции Украины рекомендует правительству в рамках проведения административной реформы рассмотреть вопрос о ликвидации Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ сообщил сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, «это какой-то странный орган…, и мы рекомендовали Кабинету министров рассмотреть вопрос целесообразности существования этого органа».

При этом министр отметил, что в Украине есть определенные органы, которые могут выполнять функции Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали, и именно их предусматривается ими наделить.

Как сообщал УНИАН, в указе Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА от 9 декабря “Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти”, среди прочего, глава государства поручил Кабмину решить в установленном порядке вопрос относительно ликвидации Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали.