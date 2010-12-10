Азаров представил министерству «грамотного энергичного» Колесникова

Сегодня, 10 декабря, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ представил руководящему составу отрасли транспорта и связи вице-премьер-министра Украины – министра инфраструктуры Бориса КОЛЕСНИКОВА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

«Перед вашим министерством стоит задача создать современную инфраструктуру, – подчеркнул премьер-министр Украины. – Это не только железная дорога, это и автомобильные дороги, и связь, и коммуникации, и многочисленные инфраструктурные объекты – все то, что охватывает такое широкое понятие, как инфраструктура», – отметил он.

По словам Н.АЗАРОВА, согласно первому этапу административной реформы происходит реформирование структуры самого Кабинета Министров Украины, а также министерств, комитетов, ведомств. «Вводится простая система управления: министерства, под ними государственные службы, агентства и инспекции. Это переход от отраслевого к функциональному управлению. Соответственно трансформируется и сам Кабинет Министров: вице-премьеры занимают должности министров основных ключевых министерств. Таким образом, определены основные направления работы по формированию нашей экономики, социальной сферы и т.д.», – пояснил Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что Б.КОЛЕСНИКОВ зарекомендовал себя как грамотный энергичный организатор, способный решать масштабные задачи. «Борис КОЛЕСНИКОВ занимался объектами к Евро-2012 и принял дела в совершенно заброшенном, разрушенном состоянии. Сейчас работа над подготовкой к проведению в Украине в 2012 году финала чемпионата Европы по футболу выведена на качественно новый уровень. Сейчас нет сомнений, что подготовка идет на достойном уровне, в рамках графика, и все объекты будут введены в эксплуатацию вовремя», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом создал Министерство инфраструктуры Украины, Государственную автотранспортную службу Украины, Государственную авиационную службу Украины, Государственную службу связи Украины, Государственную службу морского и речного транспорта Украины, реорганизовав Министерство транспорта и связи Украины, а также возложив на создаваемое министерство функции по реализации государственной политики в сфере туризма.

Президент освободил от должности министра транспорта и связи Константина ЕФИМЕНКО и назначил Бориса КОЛЕСНИКОВА вице-премьер-министром – министром инфраструктуры.