Тимошенко предупредила, что «блудных сыновей» обратно не примет

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО утверждает, что в случае ее прихода к власти все нынешние перебежчики не вернутся в ее команду.

Об этом она заявила в интервью журналу «Корреспондент» №47 (435) от 10 декабря 2010 года.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, есть люди, у которых жизненный принцип – развивать и преумножать свой бизнес, есть те, у которых цель - быть в политике и на этом зарабатывать деньги, даже не будучи бизнесменами. «Есть те, кто просто устал. Мы с ними прощаемся. Я никого не осуждаю. Каждый выбирает свой путь. С нами остаются только сильные и убежденные», - сказала она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, честных и сильных политиков в любой стране единицы, и утверждать, что политики массово готовы жертвовать собой, отказываться от своих собственных интересов в пользу страны, было бы обманом. «В Украине, как ни в какой другой стране, политика превратилась в проституцию», - сказала она.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что если бы не было нынешней ситуации, нельзя бы было разобраться до конца в том, кто что из себя представляет в ее команде. «К сожалению, совесть невозможно вычислить математическим методом, нужны испытания. Я рада, что этот процесс сегодня идет», - сказала она. При этом, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, она никого насильно не держит в команде, а некоторых даже подталкивает к уходу.

Отвечая на вопрос, допускает ли она возврат в команду всех тех, кто ее покинул, в случае прихода к власти, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Можно, конечно, почитать притчу о возвращении блудного сына. Там все написано. Но это не тот случай. Поэтому для тех, кто один раз оказался слаб, нечестен или меркантилен, возврата в команду не будет».