У ГПУ есть доказательства, что Гонгадзе убили из-за его деятельности

Генеральная прокуратура Украины имеет доказательства, что журналист Георгий Гонгадзе был убит из-за своей профессиональной деятельности.

Об этом в интервью газете «Сегодня» заявил генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА.

«У следствия есть доказательства того, что Гонгадзе был убит в связи с его профессиональной и общественной деятельностью», - сказал он.

По словам В.ПШОНКИ, следствие уложилось в процессуальные сроки по делу об обвинении экс-генерала МВД Алексея ПУКАЧА в убийстве Г.Гонгадзе, и материалы будут направлены в суд.

«Все поступившие ходатайства рассмотрены. По ним приняты соответствующие постановления. Где дело будет слушаться, в каком режиме - предстоит решать суду. В деле есть материалы с грифом "Секретно". Они касаются, в частности, лиц, осуществлявших наружное наблюдение за Гонгадзе, уничтожения документов, свидетельствующих о слежке за журналистом. В этой части суд, очевидно, примет решение о рассмотрении дела в закрытом режиме. Остальное может слушаться и открыто», - сказал В.ПШОНКА.

Генпрокурор также отметил, что в тех материалах, которые сейчас направляются в суд, содержатся свидетельства А.ПУКАЧА и другие доказательства того, что такие указания об убийстве Г.Гонгадзе исходили от экс-министра МВС Юрия Кравченко.

Отвечая на вопрос, какой был мотив у Ю.Кравченко для убийства журналиста, О.ПШОНКА сказал: «Мотив мог быть. Но не будем углубляться в тонкости уголовного дела».

По словам генпрокурора, сейчас завершено следствие об убийстве Г.Гонгадзе, в котором фигурирует А.ПУКАЧ, но есть еще одно дело, которое касается заказчиков убийства журналиста. «И оно расследуется до сих пор. Там отрабатываются все версии», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, журналист Г.Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области было обнаружено обезглавленное тело, которое, по заключению экспертов, могло принадлежать журналисту.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый – экс-геренал МВД А.ПУКАЧ - находился в розыске с 2005 года и был задержан 21 июля 2009 г.

6 декабря пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что Главное управление по расследованию особо важных дел завершило расследование по уголовному делу по обвинению А.ПУКАЧА в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.365, ч.З ст. 364 Уголовного кодекса Украины и ч.3 ст. 166 и п.п. «в», «і» ст. 93 Уголовного кодекса Украины 1960 года.

Досудебным следствием установлено, что в ночь на 17 сентября 2000 года А.ПУКАЧ, действуя по указанию тогдашнего министра внутренних дел Ю.Кравченко и других должностных лиц, совершил умышленное убийство Г.Гонгадзе по предварительному сговору группой лиц, в связи с выполнением потерпевшим общественных и журналистских обязанностей.

Ранее В.ПШОНКА заявлял, что дело об убийстве Г. Гонгадзе должно быть направлено в суд в январе 2011 года.