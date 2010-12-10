Экс директор сумского облархива судится с губернатором

Уволенный с должности директора Государственного архива Сумской области известный исследователь Голодомора Геннадий ИВАНУЩЕНКО подал иск в суд для обжалования соответствующего распоряжения председателя Сумской облгосадминистрации Юрия ЧМЫРЯ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом историк сообщил на пресс-конференции в Сумах.

В частности, Г.ИВАНУЩЕНО считает, что реальной причиной увольнения стали его исследования на темы повстанческого движения, Голодомора 1932-1933 годов, политических репрессий.

«Сейчас у власти свое видение нашего прошлого. Из-за этого десятки квалифицированных специалистов были вынуждены уйти с работы по собственному желанию. Еще в июле меня вызвали в облгосадминистрацию, сказали, что претензий к моей работе нет, но у руководства другое видение по поводу кадровых назначений. Я не захотел уходить по собственному желанию», - рассказал историк.

По его словам, официальная формулировка увольнения - «систематическое невыполнение служебных обязанностей (отказ принимать на хранение документы от областного управления юстиции)».

«Мы были готовы принять эти документы с 1 января, несмотря на нехватку финансирования и штатных единиц, о чем уведомляли облгосадминистрацию», - сообщил Г.ИВАНУЩЕНКО.

Как сообщалось, увольнение директора Государственного архива Сумской области состоялось 2 декабря после проверки в архиве.

Между тем в Центре исследований освободительного движения уверены, что увольнение историка Г.ИВАНУЩЕНКО является «проявлением вмешательства политической силы в академическую дискуссию вокруг комплекса вопросов, касающихся политических репрессий, Голодомора-геноцида 1932-1933 годов в Украине, освободительного движения».