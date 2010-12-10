Прогноз ГлавКРУ - с ряда депутатов ГПУ попросит снять неприкосновенность

Главное контрольно-ревизионное управление Украины (ГлавКРУ) прогнозирует представление Генеральной прокуратуры Украины на снятие депутатской неприкосновенности с ряда депутатов Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня председатель ГлавКРУ Петр АНДРЕЕВ журналистам.

По его словам, этот процесс может начаться после того, как будут завершены все следственные действия по материалам ГлавКРУ, поданным в правоохранительные органы.

«Я думаю, что будут такие представления в Верховную Раду для снятия неприкосновенности с отдельных депутатов, независимо от того, в какой политической силе они находятся и в какой фракции», - сказал П.АНДРЕЕВ.

По его словам, на сегодня ГлавКРУ передало в правоохранительные органы материалы по нарушениям в бюджетной сфере за период 2008-2009 гг. на общую сумму более 66,3 млрд. грн., из которых сумма потерь финансовых и материальных ресурсов составляет более 32,4 млрд. грн.

По словам председателя ГлавКРУ, это результат проведенных с начала текущего года проверок на более чем 11,9 тыс. предприятий, учреждений и организаций, из них на 11,2 тыс. (что составляет 94%) были выявлены нарушения.