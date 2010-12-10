Нардеп предлагает сажать за подпольные казино

Борьба с незаконным игорным бизнесом будет эффективной только в случае введения уголовной ответственности его организаторов.

Об этом заявил народный депутат Украины Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ, комментируя заявления Генеральной прокуратуры о проведении проверки соблюдения законодательства о запрете игорного бизнеса по всей территории Украины.

В переданном УНИАН комментарии депутат отмечает, что для того, чтобы прокуратура и милиция могла эффективно бороться с незаконно организованным игорным бизнесом, у правоохранительных органов должно быть достаточно правовых оснований. Ведь на сегодняшний день за организацию игрового бизнеса предусмотрена всего лишь административная ответственность в виде штрафа, констатирует Д.ВЕТВИЦКИЙ. «Это не останавливает дельцов запрещенного игорного бизнеса. Именно поэтому мы должны внести изменения в уголовный кодекс», - подчеркнул он.

Как напомнил Д.ВЕТВИЦКИЙ, соответствующий законопроект он инициировал еще в октябре 2009 года. «В соответствии с этим законопроектом, действия по организации таких подпольных казино будут влечь за собой ответственность в виде лишения свободы сроком от двух до шести лет», - заявил народный депутат.

Аргументируя целесообразность уголовного преследования за организацию игорного бизнеса, Д.ВЕТВИЦКИЙ выразил уверенность, что «уголовная ответственность остановит игорных дельцов, которые фактически воруют деньги у наших людей».

Как сообщалось, 9 декабря генеральный прокурор Виктор ПШОНКА поручил прокурорам до конца текущего года проверить по всей стране соблюдение законодательства о запрете игорного бизнеса в Украине.