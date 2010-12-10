Тимошенко назвала свою «основную ошибку»

Лидер партии “Батькивщина” Юлия ТИМОШЕНКО называет своей ошибкой, что она согласилась возглавить правительство в 2007 году.

Об этом она заявила в интервью журналу «Корреспондент» №47 (435) от 10 декабря 2010 года.

«Если говорить об ошибках, то назову основную. Понимая, что ЮЩЕНКО после избрания на пост Президента был усыновлен олигархией и превратился в Кучму-2, не нужно было идти во второй раз на пост премьер-министра в 2007 году», - сказала она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, она должна была предвидеть, что ей никто не даст провести в стране настоящие реформы и будут саботировать и дискредитировать ее работу.

«Если политик, идя во власть, не имеет инструментов проведения реформ, туда ходить нельзя», - сказала он. Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что именно в то время она делала все для того, чтобы можно было убрать команду Виктора ЯНУКОВИЧА. «Но это не надо было делать ради стратегии. Я здесь сделала стратегическую ошибку. Думаю, других серьезных, веских ошибок, кроме той, что я назвала, наверное, нет», - подчеркнула лидер «Батькивщины».