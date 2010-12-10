Грищенко и Лавров «сверяют часы» в Москве

В Москве министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО и министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ обсуждают актуальные вопросы двухсторонних украинско-российских отношений.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, перед началом встречи К.ГРИЩЕНКО отметил, что с целью выполнения указаний президентов сторонам необходимо обсудить целый ряд вопросов, которые будут доложены высшему руководству двух стран.

«В этом плане эта возможность особенно ценная. И я признателен за то, что сейчас мы можем обсудить несколько тем, которые, на мой взгляд, заслуживают внимания и нуждаются в существенном внимании», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

В свою очередь, С.ЛАВРОВ отметил, что проходящие в Москве встречи в рамках многосторонних форматов дали возможность «сверить часы по нашим двухсторонним делам». В частности, он отметил, что сегодня будут обсуждаться договоренности, достигнутые в ходе многочисленных встреч.

«Мы очень ценим тот темп, который набрали наши отношения. Видим, что результаты стали достигаться гораздо быстрее за этот год», - сказал С.ЛАВРОВ, добавив, что рассчитывает на продолжение работы.