Грищенко и Лавров «сверяют часы» в Москве
Потом - доклад высшему руководству
|Константин ГРИЩЕНКО
Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, перед началом встречи К.ГРИЩЕНКО отметил, что с целью выполнения указаний президентов сторонам необходимо обсудить целый ряд вопросов, которые будут доложены высшему руководству двух стран.
«В этом плане эта возможность особенно ценная. И я признателен за то, что сейчас мы можем обсудить несколько тем, которые, на мой взгляд, заслуживают внимания и нуждаются в существенном внимании», - сказал К.ГРИЩЕНКО.
В свою очередь, С.ЛАВРОВ отметил, что проходящие в Москве встречи в рамках многосторонних форматов дали возможность «сверить часы по нашим двухсторонним делам». В частности, он отметил, что сегодня будут обсуждаться договоренности, достигнутые в ходе многочисленных встреч.
«Мы очень ценим тот темп, который набрали наши отношения. Видим, что результаты стали достигаться гораздо быстрее за этот год», - сказал С.ЛАВРОВ, добавив, что рассчитывает на продолжение работы.