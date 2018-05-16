«Мэр Украины» Черновецкий: Пока я живой, зоопарк будет на месте

Большинство журналистов, присутствовавших на брифинге, посвященном годовщине пребывания Леонида Черновецкого на посту столичного мэра, ушли с мероприятия разочарованными. Коллегам показалось, что голова практически не сказал общественности ничего нового. Действительно, нового он практически ничего не сообщил, зато подтвердил много старого, и в первую очередь, то, что слушать его ответы никогда не утомительно.

Если по порядку, то следует сказать, что первая часть выступления мэра была посвящена достижениям новой власти. «Я думаю о киевлянах, а не о революциях», – заявил с ходу мэр. Далее Черновецкий стал перечислять то, сколько сделала киевская власть для жителей столицы. Он, например, сообщил, что бюджет Киева увеличен на шесть с половиной миллиарда гривен. «Мы вывели эти деньги из тени за счет того, что боролись с коррупционными схемами, – сообщил мэр. – В том числе мной было принято решение о ликвидации одной из таких коррупционных схем по содержанию футбольного клуба, который обходился киевлянам в сорок миллионов ежегодно». Правда, что это за клуб, столичный голова не сообщил.

Однако о футболе, конечно же, было многое сказано. Так, Черновецкий поведал, что на матчи финала Чемпионата Европы в 2012 в столицу приедут около 150 тыс. футбольных болельщиков. В среднем каждый из приехавших фанатов проведет в Киеве 10 дней, сказал Леонид Михайлович. Так же, по расчетам мэра, каждый болельщик будет тратить здесь не менее 400 евро в день.

Продолжая разговор о достижениях своей команды, Леонид Михайлович заявил, что в Киеве самая низкая безработица – 0,4%, в то время как в среднем по Украине – 2,7%. Средняя зарплата по столице составила в 2007 году 1886 гривен, при том, что в прошлому году она была на 150 гривен меньше, а в 2005 вообще была 1100 гривен.

Также, по словам мэра, в Киеве в 2006 году заменили 580 лифтов. «Это, наверное, одна пятая часть лифтов по Украине, – сказал Черновецкий. И добавил: В 2005 году еще триста лифтов». (Наверное, мэр имел в виду все же 2007 год.)

Критикуя старую власть, Черновецкий отметил, как хорошо в новой мэрии работает служба 051, куда киевляне могут позвонить и рассказать о своих проблемах, решить которые помогают более двухсот человек-сотрудников КГГА. «Мы получаем две тысячи звонков в день, зимой было до трех тысяч, – сказал мэр. – Решаем по семьдесят вопросов в день, поставленных перед нами. В то время как старая власть получала такое количество звонков в год». И добавил: при старой власти горячая линия работала только во время выборов, на звонки киевлян отвечал помощник главы, который был «не всегда трезвый».

Также мэр сообщил, что на социальную защиту киевлян выделено новой властью 1 миллиард 808 миллионов гривен, а 450 тысяч человек в городе получают вторую зарплату. Что это за «вторая зарплата», Леонид Михайлович тут же объяснил: «Пенсионеры, получающие 600–700 гривен в месяц, получают постоянную доплату до ста гривен в месяц – от пятидесяти до ста гривен». Так что можете позвонить по телефону 051 и спросить: не слишком ли громко называть добавку в сто гривен второй зарплатой? Впрочем, как правильно заметил мэр, «для них эти деньги не лишние».

После официального доклада начались вопросы журналистов, и тут Черновецкий проявил себя во всей красе. Ему задавали одни вопросы, он отвечал на совершенно другие. Или даже не отвечал, а просто высказывался... Так, на вопрос, почему улицу Гонгадзе снова переименовали на Машиностроительную, он ответил буквально следующее:

«Переименование будет связано с неудобствами. Но если – не дай Бог завтра, за то, что вы говорили правду, – вас будут преследовать, посадят в тюрьму, да, например, что для журналиста во всех странах естественно как бы получается, да, или начнут убивать, то я признаю вас героем… У нас так мало национальных героев, что, я думаю, нахождение любого из них уже победа. У нас много улиц названо именами убийц, на руках которых находится кровь… сотен тысяч миллионов людей».

Затем Леонид Михайлович, глядя в потолок, стал рассуждать, шаг за шагом он договорился до того, что в столице стало больше мусора. Почему? «Люди живут лучше – они больше мусорят», – ответил сам себе мэр. И такими изысками было пересыпано все его выступление, и чем дальше, тем больше. Представители СМИ поняли, что задавать заготовленные вопросы практически не имеет смысла.

Правда, вопрос о том, как он относится к статистике, свидетельствующей о резком снижении его рейтинга, приведенной Центром демократических инициатив, вернул мэра к реальности:

– Я не хочу выслушивать цифры, которые мной не проверены, – сказал он. – Я выиграл выборы только потому, что Центр демократических инициатив и другие центры вообще не принимали меня во внимание как будущего мэра Украины (именно так! – Авт.). И чем больше будут брехать разные центры, тем больше шансов у меня как политика».

О себе Леонид Михайлович сказал: «Я прихожу домой, думая о Киеве, ложусь спать и просыпаюсь и думаю только о том, чтобы улучшить киевское городское хозяйство… Я живу в гармонии с самим собой, а время покажет, кто за кого, но это не факт».

В самом конце у него спросили, что ожидает киевский зоопарк: много было слухов о его переносе. «Пока я живой, зоопарк будет на месте», – ответил Леонид Михайлович и удалился.

Антон Зикора