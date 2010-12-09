В Ивано-Франковском облсовете созданы 9 фракций (список)
Объединились 105 депутатов из 114-ти
В Ивано-Франковском областном совете созданы 9 фракций, в которые объединились 105 депутатов из 114-ти.
Об этом сегодня УНИАН сообщили в Ивано-Франковском облсовете.
Создана фракция ВО “Свобода”, в которую вошли 18 депутатов, фракцию “Батьківщина” – 16 депутатов, фракцию партии “Наша Украина” – 15 депутатов, фракцию Украинской партии – 13 депутатов, фракцию “За зміни Прикарпаття” – 13 депутатов, фракцию "Регионы Прикарпатья" – 11 депутатов, фракцию Народной партии – 9 депутатов, фракцию Украинской народной партии – 5 депутатов, фракцию партии “Відродження” – 5 депутатов.
Справка УНИАН. В Ивано-Франковский облсовет избраны 114 депутатов. Председателем облсовета избран представитель ВО «Свобода» Александр СЫЧ.