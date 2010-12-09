Партия Тимошенко поменяла «прописку»

Всеукраинское объединение «Батькивщина» направило в Министерство юстиции официальное сообщение об изменении местонахождения главного партийного офиса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, с бульвара Леси Украинки, 26, партия переехала на улицу Туровскую, 15, в Киеве.

Министерство юстиции приняло к сведению информацию об изменении местонахождения объединения и внесло изменения в Реестр политических партий Украины. Соответствующий приказ подписал министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Как известно, в соответствии с Законом «О политических партиях в Украине», партии должны информировать Министерство юстиции Украины об изменениях названия, программы, устава, руководящих органов партии, их адреса и местонахождения в недельный срок после принятия решений по этим вопросам.

ВО «Батькивщина» было зарегистрировано в Министерстве юстиции 16 сентября 1999 года и внесено в Реестр политических партий под № 57.