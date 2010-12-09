Симоненко угрожает завалить пенсионную реформу Азарова

Лидер фракции Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО заявляет, что фракция не будет голосовать за пенсионную реформу, подготовленную правительством.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КПУ, П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что “правительственный проект пенсионной реформы разработан не в интересах человека труда, не с целью повышения уровня жизни наших пенсионеров, а исключительно для получения очередного транша кредита МВФ и в соответствии с требованиями МВФ».

«За такую пенсионную реформу мы голосовать не будем”, - заявил он.

По словам П.СИМОНЕНКО, КПУ считаем недопустимым, чтобы был «поднят пенсионный возраст и увеличен на пять лет необходимый для получения пенсий трудовой стаж: до 30 лет для женщин и 35 - для мужчин». Он убежден, что увеличение пенсионного возраста никоим образом не снизит нагрузку на бюджет и Пенсионный фонд, но зато приведет к значительному росту безработицы.

П.СИМОНЕНКО выступает против отмены специальных пенсий для тех, кто «проработал в тяжелых условиях и на вредных производствах, для ветеранов Вооруженных сил и правоохранительных органов, других категорий граждан, чей труд или служба связаны с рисками для здоровья и жизни».

Лидер КПУ подчеркнул, что “пенсионная бедность” в Украине - это следствие общей “бедности по-украински”, то есть бедности среди работающих». «Это следствие низких зарплат, мизерной цены рабочей силы, высокого уровня безработицы и тенизации экономики. Естественно, при таком положении дел денег не будет как в солидарном Пенсионном фонде, так и не из чего трудящимся будет откладывать в персональный накопительный фонд», - добавил он.

П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что “не поборов общую бедность, не возродив отечественную экономику, мы не решим проблему пенсионного обеспечения». «И никакие кредиты МВФ не заткнут зияющую 60-миллиардную дыру в Пенсионном фонде, а только еще туже затянут долговую петлю на шее народа Украины”, - заявил он.