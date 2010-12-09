Янукович оставит министрам только по два заместителя

Число заместителей министров планируется сократить до двух человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН после заседания Комитета по экономическим реформам.

«Больше не будет по восемь заместителей (министров – УНИАН), как есть сейчас, а только по два. И один из заместителей будет выполнять и функции руководителя аппарата», - сказала А.ГЕРМАН.

Такоже она сообщила, что сокращения будут проведены и в областных органах власти.

Кроме того, по ее информации, Президент намерен подписать соответствующий указ о сокращении в органах власти уже сегодня.

«Сегодня Президент подпишет соответствующий указ. Об этом он заявил на заседании комитета. Он уже очень конкретно и четко покажет те сокращения, которые будут», - сказала А.ГЕРМАН.