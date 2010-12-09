Двое замов донецкого прокурора пошли на повышение
17:49, 09 декабря 2010Политика
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В Днепропетровскую и Луганскую области
Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА назначил на должность прокурора Луганской области Николая БЕСКИШКОГО.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры, перед этим Н.БЕСКИШКИЙ работал заместителем прокурора Донецкой области. Стаж работы в органах прокуратуры - 20 лет.
Еще одним приказом генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ на должность прокурора Днепропетровской области назначена Наталия МАРЧУК.
Н.МАРЧУК в органах прокуратуры работает 14 лет, занимала руководящие должности, последняя из которых - первый заместитель прокурора Донецкой области.
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