Двое замов донецкого прокурора пошли на повышение

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА назначил на должность прокурора Луганской области Николая БЕСКИШКОГО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры, перед этим Н.БЕСКИШКИЙ работал заместителем прокурора Донецкой области. Стаж работы в органах прокуратуры - 20 лет.

Еще одним приказом генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ на должность прокурора Днепропетровской области назначена Наталия МАРЧУК.

Н.МАРЧУК в органах прокуратуры работает 14 лет, занимала руководящие должности, последняя из которых - первый заместитель прокурора Донецкой области.