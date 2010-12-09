Турчинов вычислил, о чем его сегодня будут спрашивать в ГПУ

Первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ прибыл на допрос в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, А.ТУРЧИНОВ прибыл в ГПУ около 16.00.

«Я уже могу ориентироваться по фамилиям следователей, по какому вопросу меня вызывают. По фамилии следователя я могу прогнозировать, что меня вызывают по делу, которое не касается миллиардов, потраченных не по назначению, о чем пиарят наши оппоненты, а по вопросу водителя ЛУЦЕНКО», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он не смог уточнить, в который раз его вызывают на допрос, при этом отметил, что очередной допрос не дает ему возможности ему работать в партии.