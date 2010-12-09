Янукович объяснил, почему в Украине 19 лет не было реформ

Впервые за 19 лет в Украине сложилась политическая ситуация для создания эффективной и некоррумпированной системы органов государственной власти, заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время заседания Комитета по экономическим реформам, которое проходит сейчас в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил: «Я уже неоднократно об этом говорил и еще раз хочу сказать: не может дальше страна жить в таком состоянии. И мы с вами объединились во имя того, чтобы изменить это состояние, упорядочить систему государственного управления, которая должна быть намного эффективнее, преодолеть коррупцию в органах государственного управления, создать систему эффективного государственного управления, которая бы отвечала тем программам, которые мы 19 лет декларировали».

По словам В.ЯНУКОВИЧА, за 19 лет в Украине реформы не удалось воплотить в жизнь. «Не потому, что мы не хотели, а потому, что этому препятствовала политическая ситуация. Потому что борьба за власть, борьба политическая, выходила на первое место и не давала начинать реформы», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он призвал присутствующих на заседании высокопоставленных должностных лиц «предпринять очередной шаг вместе в будущее для создания эффективной системы государственной власти».

«Поборемся с коррупцией за счет дерегулирования, через административную реформу оптимизируем государственные финансы, которые мы тратим на содержание наших министерств, ведомств. Ну, а на очереди у нас будут и местные администрации. Об этом мы еще поговорим», - резюмировал В.ЯНУКОВИЧ.

В выступлении Президента не содержалось конкретных инициатив, решений и мероприятий по реформированию органов государственной власти, в частности, в вопросах ликвидации или объединения тех или других министерств и ведомств.

Эти вопросы участники заседания продолжили обсуждать в закрытом режиме.