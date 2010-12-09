Наша Украина - про скандал с Нобелем: Украина обезьянничает за Россией

Отказ от участия в церемонии вручения Нобелевской премии мира вредит международному имиджу Украины, говорится в переданном агентству УНИАН заявлении партии «Наша Украина».

“Наша Украина” требует немедленно пересмотреть решение нынешнего руководства Украины относительно игнорирования церемонии вручения Нобелевской премии мира нынешнему лауреату – китайскому диссиденту ЛЮ Сяобо.

“Грубо отбросив приглашение на церемонию, Украина оказалась в компании таких стран, как Колумбия, Пакистан, Ирак, Иран, Афганистан, Венесуэла, Филиппины, Судан, Куба, Марокко и других, которые по различным причинам предпочитают закрывать глаза на нарушение прав человека в Китае и других странах”, - говорится в заявлении.

По мнению партии, этим самым Украина “продемонстрировала всему миру свои истинные приоритеты во внешней политике – отказ от курса на европейскую интеграцию, обезьянничание во всем позиции северо-восточного соседа. Показательно, что и причину игнорирования вручения премии мира украинский МИД объяснил так же, как и российский – «техническими причинами», то есть вроде бы необходимостью послу находиться где-то”.

“Такой откровенной и недальновидной ложью Украина может разрушить свой международный имидж и добрососедские отношения со своими европейскими партнерами. Призрачную выгоду от соглашательского подыгрывания Украины России и Китаю может полностью перечеркнуть реальный вред для репутации Украины”, - подчеркивают в “Нашей Украине”.

Партия убеждена, что Украина своим участием в Нобелевской церемонии должна четко показать Европейскому Союзу то, что разделяет и поддерживает демократические и общечеловеческие ценности, лежащих в основе объединения в Европейское сообщество, и этим она не на словах, а на деле докажет, что достойна стать полноправным, предполагаемым и надежным союзником в объединенной Европе.