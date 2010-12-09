В Украине можно купить решение суда, депутатский мандат и свободу (опрос)

Украинцы считают, что за деньги можно купить решение суда, депутатский мандат и освобождение от уголовной ответственности.

Об этом свидетельствуют переданые агентству УНИАН результаты телефонного опроса, проведенного Институтом Горшенина в декабре.

Согласно результатам опроса, большинство украинцев (60,1%) считает, что в нашей стране за деньги можно купить решение суда. Почти такое же количество опрошенных полагает, что можно купить депутатский мандат (58,9%) и освобождение от уголовной ответственности (56,2%). Около трети респондентов (32,2%) высказали мнение, что можно купить за деньги жизнь или свободу человека. При этом только 3,1% украинцев считают, что ничего из перечисленного выше за деньги купить нельзя, а 11,8% затруднились ответить на данный вопрос.

Большинству граждан Украины (67,4%) приходилось давать деньги либо дарить подарки людям, от которых зависело решение их проблем. При этом каждый пятый украинец (19,2%) заявил, что никогда этого не делал, а 13,4% затруднились ответить на этот вопрос.

Более половины респондентов (58,7%) считают наиболее эффективной мерой по борьбе с коррупцией ужесточение ответственности за коррупционные действия. Каждый второй украинец (49,5%) полагает, что это реформирование судебной системы, а более трети опрошенных (37,7%) считают эффективной мерой по борьбе с коррупцией усиление контроля деятельности чиновников со стороны общества. Далее следуют легализация наименее социально-опасных видов взяточничества - «подарки» врачам, учителям (16,7%) и повышение уровня самосознания граждан (14,7%). Предоставление правоохранительным органам дополнительных полномочий считают эффективной мерой борьбы с коррупцией 5,7% украинцев, ответ «другое» предпочли 4,6%, а 7,8% опрошенных затруднились ответить на данный вопрос.

Почти половина украинцев (45,8%) полагает, что за последний год уровень коррупции в органах власти не изменился. При этом 41,4% опрошенных высказали мнение, что уровень коррупции во власти за год увеличился. Только 3,3% граждан Украины считают, что за последний год уровень коррупции уменьшился, а 9,5% затруднились ответить на данный вопрос.

Институт Горшенина проводил телефонный опрос на тему «Коррупция в Украине» с 6 по 8 декабря. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областных центрах Украины. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.