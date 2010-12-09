Грищенко в Москве соберет прессу на разговор «не для записи»
14:36, 09 декабря 2010Политика
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Украинские СМИ вообще не пустят
Сегодня министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО планирует встретиться с представителями иностранных СМИ, аккредитованных в Москве.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом говорится в официальной программе рабочего визита К.ГРИЩЕНКО в РФ.
В ходе встречи министр планирует рассказать о внутриполитической ситуации в Украине, в частности, о состоянии свободы СМИ. Встреча будет проводиться в формате off-records.
Украинские журналисты в Москве на это мероприятие не приглашены.
Как известно, сегодня К.ГРИЩЕНКО прибыл в Москву для участия в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.
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