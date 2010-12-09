В скандале с Донецким университетом замешаны Табачник и сын Януковича?

Экс-ректор Донецкого национального университета, академик Академии наук Украины, Герой Украины Владимир ШЕВЧЕНКО заявляет, что снял свою кандидатуру с выборов ректора из-за непрямых угроз в свой адрес.

В интервью корреспонденту УНИАН В.ШЕВЧЕНКО сообщил, что, подав 1 декабря в Министерство образования и науки Украины документы для участия в конкурсе на должность ректора университета, уже 6 декабря был вынужден снять свою кандидатуру. По его словам, со стороны Минобразования и со стороны Донецкой облгосадминистрации он стал получать телефонные звонки с требованиями отказаться от участия в конкурсе, объявленном 23 ноября.

В.ШЕВЧЕНКО убежден, что у Минобразования есть свой ставленник на эту должность - декан учетно-финансового факультета ДонНУ Петр ЕГОРОВ, который по распоряжению министра Дмитрия ТАБАЧНИКА с 23 сентября занимает должность и.о. ректора и также участвует в конкурсе.

Как считает В.ШЕВЧЕНКО, лоббирование властью кандидатуры П.ЕГОРОВА связано с проектом строительства на территории университета 24-этажного здания, для реализации чего потребуется ликвидировать спортимвную площадку и снести здание филологического факультета, которое является памятником архитектуры и истории.

Академик напомнил, что в здании филфака учился поет, Герой Украины Василий Стус, и там «даже есть аудитория его имени, а на фасаде - мемориальная табличка».

В.ШЕВЧЕНКО напомнил, что во время своего ректорства активно препятствовал планам использования университетской земли для бизнес-интересов и, в частности, планам по строительству небоскреба на территории университета.

В свою очередь, П.ЕГОРОВ, по словам В.ШЕВЧЕНКО, в своей предвыборной агитации как базовый аргумент использует план строительства 24-этажного здания на месте здания филфака. Об этом он заявлял 1 декабря, выступая перед коллективом преподавателей и студентов экономико-правового факультета, демонстрируя рисунки проекта, отметил экс-ректор.

П.ЕГОРОВ, по словам В.ШЕВЧЕНКО, мотивировал необходимость этого строительства тем, что здание филфака старое, и тем, что новое 24-этажное здание обойдется вузу бесплатно. По его словам, от университета совсем не потребуется денег на строительство, средства потребуются только на внутреннее оборудование и мебель.

В.ШЕВЧЕНКО заявил, что не верит в бескорыстную помощь со стороны инвесторов строительства, и считает, что здесь замешаны «большие бизнес-интересы», связанные с землей университета, расположенной в самом центре Донецка. «Это просто профанация, с моей точки зрения, ничем не подкрепленная. А где у нас найдется такой бизнесмен, который отдаст 40 миллионов на то, чтобы это строить? Никакой бизнесмен за «дурняк» ничего делать не будет. Тем более, наш бизнесмен, украинский. Если на Западе это традиция – отдавать деньги на образование, строить корпуса, библиотеки и все остальное, то у нас такого нет», - подчеркнул В.ШЕВЧЕНКО.

Как стало известно УНИАН, согласно проекту, представленному П.ЕГОРОВЫМ, планируемое здание является копией двух других зданий, построенных в Донецке - бизнес-центров «Столичный» и «Северный». Оба эти здания возводились по заказу корпорации «Менеджмент Ассетс Компани» («МАКО»), президентом которой является Александр ЯНУКОВИЧ - старший сын Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщает сайт «Обком», еще один кандидат на должность ректора ДонНУ (после снятия В.ШЕВЧЕНКО своей кандидатуры остались два кандидата), заведующий кафедрой экономической кибернетики Юрий ЛЫСЕНКО также считает, что Министерство образования уже определилось со своим кандидатом, и «любой другой претендент, в том числе он, весьма не угоден». Этим, по словам Ю.ЛЫСЕНКО, объясняется необоснованная спешка при проведении выборов.

«Вчера мне стало известно о новой дате почти случайно, - сообщил Ю.ЛЫСЕНКО. – Я мог бы и не узнать о них, честно говоря. Мне позвонили и сообщили чуть ли не подпольно, о том что выборы переносятся с 15 на 10 декабря. И эта торопливость удивляет. Я даже не успел начать свою предвыборную компанию, которую ЕГОРОВ начал еще до объявления конкурса. Говорилось, что это общение с коллективом, но фактически там звучала его предвыборная программа».

Агентство УНИАН обратилося за комментариями, касающимися заявлений В.ШЕВЧЕНКО, в пресс-службы Минобразования и Донецкой облгосадминистрации, и в настоящее время ожидает ответа.

Как сообщал УНИАН, 29 июля министр науки и образования Д.ТАБАЧНИК, не получив от ректора ДонНУ В.ШЕВЧЕНКО добровольного согласия на уход с должности, уволил его своим приказом.

И.о. ректора был назначен проректор Андрей КУЧКО, но 23 сентября он был также уволен с должности и на его место назначен П.ЕГОРОВ.

23 ноября был объявлен конкурс на должность ректора ДонНУ. Срок подачи документов закончился 6 декабря, а сам конкурс назначен на 10 декабря.