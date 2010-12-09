Теффт: США осуждают утечку любой секретной информации

Посол США в Украине Джон ТЕФФТ заявляет, что Соединенные Штаты Америки осуждают утечку любой секретной или конфиденциальной информации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

«Мы осуждаем утечку любой секретной или конфиденциальной информации. Мы не видим никакого оправдания таким действиям», - сказал Дж.ТЕФФТ.

Также посол США добавил, что не будет комментировать содержание конкретных депеш, телеграмм или чего-то другого.

Отвечая на вопрос, выдвигали ли представители украинской власти какие-то протесты посольству США в Украине по поводу появления определенной информации о переговорах американских дипломатов с представителями украинской власти и бизнеса, опубликованной на сайте Wikileaks, Дж.ТЕФФТ сказал, что не будет комментировать свое общение с правительством Украины.

На вопрос о возможности его отзыва с должности посла США в Украине из-за появления информации на Wikileaks, Дж.ТЕФФТ призвал обратить внимание на заявление спикера Государственного департамента США на эту тему. В частности, Дж.ТЕФФТ напомнил, что, в соответствии с этим заявлением не планируется никаких масштабных отзывов или ротаций послов США.