Королевская рассказала про экзамен, который сдает украинская власть

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ заявляет, что украинская власть сдает экзамен на готовность проводить европейские реформы.

Об этом она сказала в Брюсселе, выступая на круглом столе «Всеохватывающая зона свободной торговли ЕС-Украина: Будущие шаги и имплементация», сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского комитета.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, необходимо не на словах, а на деле имплементировать в украинское законодательство европейскую философию подхода к реформам, и в первую очередь создать благоприятный бизнес-климат и защитить право собственности.

По мнению главы парламентского Комитета, зона свободной торговли с Евросоюзом - это, прежде всего, переход на европейские стандарты. Речь идет не только о стандартах экономики Европы, которая базируется на развитии малого и среднего бизнеса, но и о стандартах взаимодействия бизнеса и власти.

«Сегодня украинская власть сдает экзамен на готовность проводить европейские реформы, при этом отстаивая и защищая наши национальные интересы. Самым большим маяком экономической стабильности в Украине является состояние бизнес климата в целом и инвестиционного климата в частности», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Народный депутат считает, что Украина стала на путь реформ. «Наша задача – не допустить полуреформ, не допустить имитации реформ. Необходимо не на словах, а на деле имплементировать в украинское законодательство европейскую философию подхода к реформам, и в первую очередь создать благоприятный бизнес-климат и защитить право собственности, - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она проинформировала участников круглого стола о том, что уже сделано Верховной Радой Украины в направлении дерегуляции и обеспечения правовых основ для реформ. «Парламентский Комитет по промышленной политике сегодня является локомотивом реальных реформ в сфере дерегуляции и предпринимательства. Только за последний год вдвое сокращено количество лицензий, введен принцип «молчаливого согласия», декларативный принцип, принят закон о системе государственно-частного партнерства, сокращено количество разрешительных документов, разработана программа поддержки стратегических отраслей промышленности и предложены стимулы для модернизации производств. Несколько дней назад принят закон о рыночном надзоре, - проинформировала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава парламентского Комитета отметила, что приоритетом должно быть проведение экономических реформ, способных улучшить инвестиционную привлекательность нашей страны, повысить ее конкурентоспособность.

«Наша общая задача - сделать так, чтобы бизнес, независимо отечественный или зарубежный, одинаково комфортно чувствовал себя в Украине, создавал рабочие места, повышая стандарты жизни наших граждан, - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.