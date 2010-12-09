Янукович хочет продолжения судебной реформы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает необходимость продолжения судебной реформы и выражает убеждение, что на сегодняшний день украинская судебная система стала ближе к лучшим мировым и европейским стандартам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил на торжественной церемонии принятия присяги судьями, которая состоялась сегодня в Киеве.

«Убежден, судебную реформу необходимо продолжать. Актуально реформирование уголовного судопроизводства, которое должно эффективно защищать справедливость, права и законные интересы людей», - подчеркнул Президент.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что важным фактором судебной реформы является повышение роли судов в уголовном производстве.

«Принципиально важным направлением реформы является усиление борьбы с коррупцией в судебной системе. Люди должны чувствовать, что судебная система работает на них, на защиту их прав и свобод», - также сказал глава государства.

Говоря об общей цели и задачах начатой реформы судопроизводства в Украине, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что она должна приблизить ее к лучшим европейским и мировым стандартам. «Такой суд будет ключевым институтом гражданского общества. Поэтому наша цель на пути развития Украины как демократического государства – формирование независимой и эффективной системы правосудия», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он выразил убеждение, что начатая судебная реформа реализуется в правильном направлении, и что на сегодняшний день украинское судопроизводство стало ближе к людям и более соответствует лучшим мировым и европейским стандартам.