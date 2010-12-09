Пшонка призывал прокуроров бдеть киевскую землю

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА призывает прокуроров Киевской области больше внимания уделять выявлению фактов незаконного землеотвода и добычи полезных ископаемых

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве, представляя нового прокурора Киевской области Михаила ВИТЯЗЯ.

«Земля в Киевской области стала лакомым куском для всевозможных мошенников… Почему не принимаются меры? Где инициатива на месте?», - подчеркнул В.ПШОНКА.

В то же время в своем выступлении генпрокурор коснулся темы реформирования органов прокуратуры, а также разработки и утверждения нового Уголовно-процессуального кодекса.

В частности, В.ПШОНКА выразил на этот счет убеждение, что следующий год станет годом реформирование УПК. «Уверен, что свое 20-летие органы прокуратуры встретят с новой законодательной базой, что улучшит деятельность по защите интересов людей и государства», - отметил генпрокурор.

Он поблагодарил за работу бывшего прокурора Киевской области Александра ГАРДЕЦКОГО и, обращаясь к коллективу прокуратуры области, призвал поддержать инициативы новоназначенного прокурора, а также должным образом выполнять возложенные задачи. И в таком случае, заверил В.ПШОНКА, работники прокуратуры Киевской области могут рассчитывать на поддержку Генпрокуратуры и ее руководства.

В свою очередь, присутствовавший на представлении нового прокурора региона глава Киевской облгосадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК отметил, что «такова судьба работников правоохранительных органов – тот, кто в погонах, его всегда ожидает ротация». Обращаясь к А.ГАРДЕЦКОМУ, он поблагодарил его за работу, отметив, что коллектив прокуратуры под его руководством плодотворно работал и исполнял свои обязанности. При этом губернатор выразил убеждение, что работа прокуратуры области во главе с М.ВИТЯЗЕМ еще больше улучшится.