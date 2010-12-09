Герман успокаивает, что Институт национальной памяти не исчезнет
12:17, 09 декабря 2010Политика
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Но изменит статус...
Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН называет спекуляциями утверждения, что Институт национальной памяти будет ликвидирован, и заявляет, что он продолжит свою деятельность в статусе президентской структуры.
Об этом А.ГЕРМАН заявила корреспонденту УНИАН.
«Институт национальной памяти получит статус президентской структуры. В отношении этого вопроса в ближайшее время будет издан соответствующий указ Президента», - сообщила она.
Поэтому, отметила А.ГЕРМАН, «какие-либо утверждения о том, что Институт национальной памяти исчезнет, это - абсолютные спекуляции».
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