Герман успокаивает, что Институт национальной памяти не исчезнет

Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН называет спекуляциями утверждения, что Институт национальной памяти будет ликвидирован, и заявляет, что он продолжит свою деятельность в статусе президентской структуры.

Об этом А.ГЕРМАН заявила корреспонденту УНИАН.

«Институт национальной памяти получит статус президентской структуры. В отношении этого вопроса в ближайшее время будет издан соответствующий указ Президента», - сообщила она.

Поэтому, отметила А.ГЕРМАН, «какие-либо утверждения о том, что Институт национальной памяти исчезнет, это - абсолютные спекуляции».