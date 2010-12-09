В Симферополе невестка нардепа на Porsche разбила три машины

Мария ВЕЛИЖАНСКАЯ - невестка депутата Верховной Рады Украины Сергея ВЕЛИЖАНСКОГО (БЮТ), управляя автомобилем Porsche с немецкими номерами, повредила три припаркованных автомобиля в Симферополе.

Об этом УНИАН сообщил представитель ГАИ.

Porsche вечером 7 декабря, двигаясь задним ходом, зацепил машины «Москвич» и «Мерседес», после чего, по словам свидетелей, не пытаясь остановиться и увеличив скорость, через 50 метров врезался в еще один припаркованный «Мерседес» - от удара он перевернулся. У «Порше» из-за полученных повреждений заклинили колеса.

28-летней женщине дал порулить владелец «Порше» - друг семьи, который проживает в Германии.

В аварии никто не пострадал, поскольку в припаркованных машинах не было людей.

Госавтоинспекция составила административный протокол о нарушении и выясняет законность нахождения Porsche в Украине. Машина отправлена на штрафплощадку.

«Поведение виновницы аварии, анализ происшествия вызвали сомнение у работников милиции в адекватном состоянии водителя на момент управления транспортным средством, именно поэтому прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ предложили водителю пройти тест на состояние опьянения, на что услышали отказ», - говорится в распространенном сегодня пресс-релизе крымского Управления Госавтоинспекции.

С.ВЕЛИЖАНСКИЙ подтвердил СМИ, что жена его сына устроила ДТП, сообщив, что не в курсе всех подробностей случившегося, и добавил, что невестка «в принципе не пьет и не употребляет наркотики».