Турчинова вновь вызывают на допрос
10:43, 09 декабря 2010Политика
1317
Сегодня на 16.00
Первого заместителя председателя партии «Батькивщина» Александра ТУРЧИНОВА сегодня, 9 декабря, на 16.00 вновь вызывают на допрос в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры (ул. Борисоглебская, 18/17).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.
Как заявили также в БЮТ по этому поводу, “власть продолжает политический террор против оппозиционной партии «Батькивщина». Виктор ЯНУКОВИЧ дал прямое указание Виктору ПШОНКЕ усилить преследование оппозиции и разгромить «Батькивщину». Первым номером в списке прокуратуры значится 1-й заместитель председателя партии Александр ТУРЧИНОВ”.
Справки по телефонам: 527-70-84, 067-230-17-05, 067-656-52-40.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter