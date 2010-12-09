Турчинова вновь вызывают на допрос

Первого заместителя председателя партии «Батькивщина» Александра ТУРЧИНОВА сегодня, 9 декабря, на 16.00 вновь вызывают на допрос в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры (ул. Борисоглебская, 18/17).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

Как заявили также в БЮТ по этому поводу, “власть продолжает политический террор против оппозиционной партии «Батькивщина». Виктор ЯНУКОВИЧ дал прямое указание Виктору ПШОНКЕ усилить преследование оппозиции и разгромить «Батькивщину». Первым номером в списке прокуратуры значится 1-й заместитель председателя партии Александр ТУРЧИНОВ”.

Справки по телефонам: 527-70-84, 067-230-17-05, 067-656-52-40.