Ярославский вышел из Укрсиббанка

Бизнесмен, владелец группы DCH Александр ЯРОСЛАВСКИЙ продал группе BNP Paribas миноритарный пакет акций Укрсиббанка, в результате чего группа стала владельцем 99,99% акций финучреждения. Сделка, в ходе которой группа DCH реализовала принадлежавшие ее предприятиям 18,57% акций, была завершена 2 декабря. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе группы DCH.

«Мы рады тому, что приобрели опыт сотрудничества с такой крупной финансовой структурой мирового уровня, какой является группа BNP Paribas, – заявил генеральный директор управляющей компании группы DCH Артем АЛЕКСАНДРОВ. – Уверены, что мы продолжим сотрудничество по другим финансовым проектам, если на то будет желание обеих сторон, а проекты будут коммерчески интересны». По его словам, сделка была взаимовыгодной, однако ее сумма не разглашается по договоренности сторон.

Как уже сообщалось, ранее руководство группы DCH публично заявляло о своем нежелании участвовать в допэмисии, инициированной мажоритарным акционером. В частности, украинских собственников не устраивали те условия, которые предложили им французские партнеры. «Было предложено, чтобы украинский акционер внес, как у нас говорят, «живой кэш», – заявлял в октябре текущего года А.АЛЕКСАНДРОВ. – В то время, как мажоритарный акционер собирался увеличить капитал за счет конвертации субординированного долга. Иными словами, реальное увеличение капитала должно было быть произведено за счет денег А.ЯРОСЛАВСКОГО, а если бы он отказался участвовать, то его доля была бы размыта».

Экономические эксперты высказывают предположение, что группа DCH в ближайшее время обзаведется новыми активами в финансовой сфере. Они не исключают того, что связи и опыт А.ЯРОСЛАВСКОГО как банкира могут материализоваться даже в новое финансовое учреждение.

Справка. АО «УкрСиббанк» – зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ №75 от 28 декабря 2009 года на осуществление банковских операций. Региональная сеть насчитывает более 700 отделений по всей территории Украины.

BNP Paribas – европейский лидер на международном рынке финансовых услуг, один из шести крупнейших банков в мире, согласно данным международного рейтингового агентства Standard&Poor’s.

Группа компаний DCH – одна из крупнейших и наиболее динамично развивающихся бизнес-групп Украины, располагающая активами различной отраслевой принадлежности. С 2007 года группа реализует комплексную программу подготовки Харькова к Евро-2012, которая включает реконструкцию ряда объектов спортивной инфраструктуры города (включая стадион «Металлист») и международного аэропорта «Харьков».