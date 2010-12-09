В МИД сводят вручение скандального Нобеля к бокалу шампанского

Министерство иностранных дел Украины в очередной раз опровергает обвинение в саботаже церемонии вручения Нобелевской премии мира в Осло 10 декабря.

Об этом в комментарии УНИАН сказал директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

“МИД Украины в очередной раз решительно опровергает обвинение в саботаже церемонии вручения Нобелевской премии мира и подчеркивает, что посол Украины в Швеции, который также был приглашен на вручение Нобелевской премии по физике, медицине и литературе, что совсем не связано с политикой, также не примет участие в церемонии в связи с участием в Совещании послов в Киеве”, - сказал О.ВОЛОШИН.

Он отметил, что посол Украины в Норвегии не является также Постоянным представителем при Нобелевскому комитете и посещение протокольных мероприятий, которые организует комитет, не относится к его прямым обязанностям. “Когда МИД планировало дату проведения Совещания послов в Киеве, то последнее, что принималось в расчет, какие фуршеты, приемы и церемонии будут вынуждены пропустить украинские послы в связи с приездом в Украину”, - сказал О.ВОЛОШИН.

“Хотелось бы отметить, что уровень приверженности Украины стандартам европейской демократии измеряется совсем не количеством бокалов шампанского, которые посол Украины в том или другом государстве выпьет на том или ином протокольном мероприятии”, - добавил дипломат.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на “Немецкую волну”, ЕС раскритиковал решение ряда стран не принимать участия в церемонии вручения Нобелевской премии мира в Осло 10 декабря.

Для Сербии, которая открыто бойкотирует церемонию, это может иметь негативные последствия, отмечает DW. Так, Еврокомиссия “разочарована и обеспокоена” решением Сербии бойкотировать церемонию вручения китайскому правозащитнику ЛЮ Сяобо Нобелевской премии мира, которая должна традиционно состояться 10 декабря.

В Брюсселе также еще надеются, что такие страны, как Украина, Беларусь, Марокко и Египет, еще могут изменить свои решения относительно игнорирования церемонии в Осло.

Между тем министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заявил, что не видит политики в отсутствии посла Украины в Норвегии на церемонии вручения Нобелевской премии мира.

В МИД Украины сообщали, что Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Королевстве Норвегия Александр ЦВЕТКОВ прибудет в Киев 10 декабря для участия в Совещании послов, которое состоится 14-16 декабря.