Банковой не нравятся решения Конституционного суда

Конституционный суд - институт, работа которого не нравится никому.

Об этом заявила первый замглавы администрации президента, представитель президента в Конституционном суде Елена Лукаш в эфире 5 канала.

На вопрос, неужели администрации президента не нравится его работа, она отметила: "Возможно внутренне и так".

"Например, на той неделе и Кабмин, и администрация президента с удовольствием ознакомилась с решением Конституционного суда, о неконституционности закона о бюджете. Того закона, который принимал действующий парламент", - рассказала чиновник.

"Это неприятно? Безусловно. Это решение против власти? Абсолютно точно. Но мы восприняли это решение, собираемся его выполнять", - уточнила Лукаш.

"В данном случае то оппозиция, то власть недовольны решением Конституционного суда, и это хорошо. Было бы плохо, если бы хотя бы одна сторона была довольна такой работой, это означало бы, что решение выносится предвзято", - считает первый замглавы администрации.

Украинская правда