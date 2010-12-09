Судьи придут к Януковичу, чтобы принести присягу
06:11, 09 декабря 2010Политика
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Церемония начнется в 12.00
9 декабря в 12.00 Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в торжественной церемонии принесения присяги судьями, впервые назначенными Президентом Украины на должность профессионального судьи.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, церемония состоится в Администрации Президента Украины (ул. Банковая, 11).
Аккредитация представителей СМИ проводится до 10.00 9 декабря по телефонам: 255-74-02, 255-78-44, 255-63-18.
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