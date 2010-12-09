Оппозиционное правительство взялось за пенсионную реформу

9 декабря в 14.00 состоится заседание оппозиционного правительства на тему: «Пенсионная реформа Януковича-Азарова-Тигипко: кто доживет до пенсии в Украине?».

«Пенсионная реформа по рецепту Януковича-Азарова-Тигипко предусматривает решение вопросов так называемых «элитных» пенсионеров за счет самых бедных», - заявил премьер-министр оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

По его словам, эта реформа предусматривает повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет и для мужчин - до 65 лет, а также уменьшение расходов Пенсионного фонда за счет тех граждан, которые и так получают минимальные пенсии и не могут на них прожить.

«То есть, пенсионная реформа сводится к одному моменту – как за счет наименее обеспеченных собрать средства в Пенсионный фонд. Это очень напоминает предыдущую реформу, налоговую, когда правительство, за счет малого и среднего бизнеса, решило вопросы крупного бизнеса», - отметил С.СОБОЛЕВ.

Заседание оппозиционного правительства состоится по адресу: ул. Грушевского, 18/2, к. 12. Вход по карточкам аккредитации Верховной Рады через 9-й подъезд. Справки по телефонам: 527-70-84, 067-656-52-40.