Оппозиция не увидела в проекте бюджета денег на обещания Януковича

Разработанный правительством проект государственного бюджета на 2011 год не предусматривает выполнения предвыборных обещаний Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко, об этом заявил член фракции «БЮТ-Батьківщина», премьер-министр оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ.

«Социальные обещания кандидата в Президенты ЯНУКОВИЧА не отвечают тем показателям, которые предусмотрены в проекте бюджета на 2011 год. Это правительство пытается решить все вопросы бюджета за счет наименее обеспеченных слоев населения, и поэтому такой бюджет является антиконституционным и антинародным» - отметил он.

По словам С.СОБОЛЕВА, разработка госбюджета-2011 на основе нового Налогового кодекса прямо противоречит Бюджетному кодексу и самой логике составления бюджета.

«Вся доходная часть, которая будет базироваться на новых налогах и сборах, может быть обжалована в Конституционном Суде как нелегитимная», - подчеркнул он.

С.СОБОЛЕВ отметил, что впервые за всю историю Украины проект госбюджета-2011 вносится с нарушением всех сроков. «15 сентября был последний срок внесения проекта бюджета в парламент, и до этого времени, а уже конец года, кроме господина ЛИТВИНА и господина АЗАРОВА этого БЮДЖЕТА никто не видел», - сказал он.

Премьер оппозиционного правительства подчеркнул, что таким образом парламент вынужден будет рассматривать важнейший финансовый документ страны «без реального рассмотрения в первом и втором чтении».

Кроме того, С.СОБОЛЕВ напомнил, что бюджет-2011 впервые готовится на основе измененного Бюджетного кодекса, согласно которым парламент вообще отстранен от процесса рассмотрения и принятия бюджета, поскольку к первому и второму чтению документ готовится правительством, а парламентское большинство механически будет голосовать за бюджет.

«Никакого отношения парламент к этому бюджету не будет иметь, и поэтому мы получим бюджет-2011, созданный на нелегитимной налоговой базе, который создается с пропуском всех сроков внесения бюджета. Все ключевые параметры этого бюджета уже перечеркнуты, если учитывать реальную ситуацию с выполнением бюджета 2010 года, в частности, где показатели ВВП, инфляции, показатели реального роста цен не отвечают реальным прогнозам правительства и явно были занижены по сравнению с тем, что получила страна и граждане в конце года», - сказал он.