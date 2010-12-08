Оппозиция не увидела в проекте бюджета денег на обещания Януковича
Доходная часть может быть обжалована?
Разработанный правительством проект государственного бюджета на 2011 год не предусматривает выполнения предвыборных обещаний Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко, об этом заявил член фракции «БЮТ-Батьківщина», премьер-министр оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ.
«Социальные обещания кандидата в Президенты ЯНУКОВИЧА не отвечают тем показателям, которые предусмотрены в проекте бюджета на 2011 год. Это правительство пытается решить все вопросы бюджета за счет наименее обеспеченных слоев населения, и поэтому такой бюджет является антиконституционным и антинародным» - отметил он.
По словам С.СОБОЛЕВА, разработка госбюджета-2011 на основе нового Налогового кодекса прямо противоречит Бюджетному кодексу и самой логике составления бюджета.
«Вся доходная часть, которая будет базироваться на новых налогах и сборах, может быть обжалована в Конституционном Суде как нелегитимная», - подчеркнул он.
С.СОБОЛЕВ отметил, что впервые за всю историю Украины проект госбюджета-2011 вносится с нарушением всех сроков. «15 сентября был последний срок внесения проекта бюджета в парламент, и до этого времени, а уже конец года, кроме господина ЛИТВИНА и господина АЗАРОВА этого БЮДЖЕТА никто не видел», - сказал он.
Премьер оппозиционного правительства подчеркнул, что таким образом парламент вынужден будет рассматривать важнейший финансовый документ страны «без реального рассмотрения в первом и втором чтении».
Кроме того, С.СОБОЛЕВ напомнил, что бюджет-2011 впервые готовится на основе измененного Бюджетного кодекса, согласно которым парламент вообще отстранен от процесса рассмотрения и принятия бюджета, поскольку к первому и второму чтению документ готовится правительством, а парламентское большинство механически будет голосовать за бюджет.
«Никакого отношения парламент к этому бюджету не будет иметь, и поэтому мы получим бюджет-2011, созданный на нелегитимной налоговой базе, который создается с пропуском всех сроков внесения бюджета. Все ключевые параметры этого бюджета уже перечеркнуты, если учитывать реальную ситуацию с выполнением бюджета 2010 года, в частности, где показатели ВВП, инфляции, показатели реального роста цен не отвечают реальным прогнозам правительства и явно были занижены по сравнению с тем, что получила страна и граждане в конце года», - сказал он.