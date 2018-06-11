Второй указ Ющенко: атака отчаяния или холодный расчет?

Вопрос, вынесенный в заголовок, весьма интересует политически небезразличное украинское население. Ответ на него может дать хоть какие-то ориентиры в бурной и неуверенной социально-политической ситуации, которая сложилась в нашем государстве. Каким будет развитие событий? Куда двигаться?

Можно привести нимало аргументов в интересах обеих версий трактовки указа Президента Украины от 26 апреля 2007 года и сопутствующих ему действий. Основные из них таковы:

Атака отчаяния:

- блокировка решения КС относительно конституционности предыдущего указа о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины от 2 апреля этого года выглядит как страх перед негативным для главы государства решением (независимо от вопроса о возможной политической заангажированности и коррумпированности судей КС) и опасно граничит с прямым нарушением рекомендаций ПАСЕ;

- очевидно, юридическое обоснование второго указа является не менее сомнительным, чем первого. Да, теперь во втором указе появилась ссылка на ст. 90 Конституции Украины, которая определяет основания для роспуска парламента (многие трактуют это как признание откровенной неконституционности первого указа, поскольку в нем такая ссылка вообще отсутствует). Но ссылка непрямая, требует логических выводов и ввязывания норм статей 90 и 83: „11 июля 2006 года на пленарном заседании Верховной Рады Украины было объявлено о формировании коалиции депутатских фракций, в состав которой были включены народные депутаты Украины, которые не входили в депутатские фракции, которые сформировали эту коалицию. В марте 2007 года такая практика приобрела масштабный характер. Тем самым возникли предпосылки реализации права Президента Украины досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины на основании пункта 1 части второй статьи 90 Конституции Украины в связи с тем, что коалиция депутатских фракций в Верховной Раде Украины была сформирована не в соответствии со статьей 83 Конституции Украины”. Но и в Конституции, в частности, в ст. 83, и в законах Украины отсутствует прямой запрет на вхождение в состав коалиции внефракционных депутатов или членов фракций, которые не входят в состав коалиции. Протянет ли такую логическую ниточку между статьями Конституционный Суд? Это сомнительно как с юридической, так и с политической точки зрения;

- в указе ничего не говорится о решениях тех законодательных проблем, которые делают невозможным проведение досрочных выборов, и о которых чуть ли не ежедневно говорят члены ЦИК, в частности, заместитель председателя Центризбиркома Марина Ставнийчук. А именно – внесение изменений в избирательное законодательство, которое детализировало бы процедуру и сроки проведения досрочных выборов, а также внесение изменений в Закон о Госбюджете, что обеспечили бы законное финансирование выборов. Без этого выборы остаются недосягаемой фата-моргана;

- шагом отчаяния выглядит возвращение в кресло генпрокурора такой одиозной личности как Святослав Пискун. И Кучма, и Ющенко уже освобождали его от этой должности за серьезные недостатки в работе. Этот человек вечно занимал позицию „и вашим, и нашим, и еще ихним”. Положиться на Пискуна в каких-то делах крайне рискованно. С другой стороны, восстановление в должности было единственной возможностью обойти процедуру утверждения кандидатуры генпрокурора в Верховной Раде. Кроме того, сама процедура единоличного и моментального принятия решения в Шевченковском райсуде города Киева вызывает много вопросов и, наверное, станет поводом для масштабного скандала.

Холодный расчет:

- Президент внезапно перехватил инициативу в большой политической игре, сделав неожиданный для противника ход. По выражению «УП», он «перезагрузил матрицу»

- Ющенко с наименьшими для себя потерями на длительное время нейтрализовал Конституционный Суд, где соотношение сил складывалось не на его пользу. Представление относительно второго указа уже наверное не будет рассматриваться Сюзанной Станик, появилось время „поработать” с судьями, а потому, как говорят, с выводами КС теперь „возможны варианты”;

- По состоянию на данный момент выборы назначены на неудобный для „регионалов” срок, поскольку до июня еще не будет проведено намеченное второе повышение зарплат и пенсий, а следовательно партия электорально еще будет „проседать” (даже с учетом возможных фальсификаций в период отпусков). Между тем рейтинг „Нашей Украины” достигнет пика, вызванного позитивными эмоциями „победителей”;

- Пискун на протяжении по крайней мере определенного времени Ющенко „кидать” не будет. Здесь есть свои законы жанра, которые предусматривают какую-то инерцию. Возможно, даже успеет избавиться от „донецких” в руководстве генпрокуратуры. А это будет значить если не лояльность, то по крайней мере нейтральность органов прокуратуры, которая сама собой является большим позитивом для команды Президента;

- Если правдива информация о том, что спецоперация „Пискун-3” была проведена без участия и даже без информирования Юлии Тимошенко, это означало бы знаменательный для Виктора Андреевича факт: он избавился от ежедневной опеки, которая, по свидетельствам источников из Секретариата, становилась слишком уже навязчивой. Кстати, в последние дни Ющенко совсем вытеснил свою дорогую союзницу из информационного пространства.

Если перечислить аргументы в пользу каждой из версий, убеждаешься: в действительности они не противоречат друг другу. Похоже, что в действиях Ющенко присутствуют и отчаяние, а также и бесшабашность (поскольку ситуация содержит очень серьезные риски), и в то же время холодный расчет.

Нетрудно предвидеть, что второй указ Верховной Радой, правительством и ЦИК так же не будет выполняться, как и первый. Это было бы невозможно даже при большом желании (см. выше о законодательной необеспеченности), а тем более в ситуации, когда никакого такого желания нет.

Вместо этого Виктор Андреевич теперь располагает временем и удобными позиции для переговоров. Ведь каждый день политического кризиса приносит „донецким” огромные потери и делает их все более готовыми к уступкам.

Не слишком похоже, что глава государства прибегнет к радикальным методам, на которые его энергично толкает фатальная „дама с косой” (типа „арест Януковича” „назначение указом нового состава ЦИК” и тому подобное). В этом варианте развитие событий остается слишком непредсказуемым.

Тем более, что сейчас он получил возможность серьезно договариваться с действительно серьезным и системным человеком по имени Ринат, практически выведя за рамки процесса и Виктора Федоровича, и Александра Александровича, и даже Юлию Владимировну...

Николай Писарчук