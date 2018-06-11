Станет ли Головатый представителем в Европейском суде, зависит от России

“Куда? Сюда заходить? Вы не видели, куда они пошли?” – некоторые члены конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека путались в коридорах Минюста, ища комнату для тайного голосования. Таки нашли. Проголосовали, вернулись все цепочкой: глава комиссии – министр юстиции Александр Лавринович, его заместитель Валерия Лутковская, заместитель министра иностранных дел Владимир Хандогий, уполномоченный ВР по правам человека Нина Карпачева, судья Судебной палаты по уголовным делам Верховного Суда Украины Василий Филатов, председатель Комитета ВР по иностранным делам, руководитель Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Виталий Шибко, председатель подкомитета по вопросам прав человека Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и междунациональных отношений Геннадий Удовенко, руководитель департамента по вопросам выполнения наказаний международной правозащитной организации «Международная лига защиты прав граждан» Александр Пташинский, начальник информационно-аналитического отдела секретариата правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека министерства юстиции Украины Ирина Кушнир. Среди членов комиссии был также заместитель председателя Секретариата Президента Александр Чалый, приглашенный в последний момент. Единственный, кто из членов комиссии не появился на заседании, – судья КС Сюзанна Станик. И здесь о ней много говорили. Но преимущественно шепотом: “Вы не знаете, почему Станик так и не пришла?” – “Она сегодня принимает участие в закрытом заседании КС", – отвечали нам представители комиссии.

Все они чинно уселись за длинным столом, глава счетной комиссии объявил результаты тайного голосования. Заместитель министра внутренних дел Василий Мармазов и юрист Европейского суда по правам человека Анна Юдковская набрали по максимуму – по 9 голосов. Эти кандидаты уже были отобраны. Оставался третий. Но депутат Сергей Головатый и Станислав Шевчук, профессор кафедры публичного права юридического факультета Международного соломонового университета, набрали по 5 голосов. Пока проходило переголосование, 13 кандидатов – профессиональные и опытные юристы, несмело, словно студенты перед приемной комиссией, расселись за круглым столом.

Кроме первых двух объявили и третьего кандидата – Сергея Головатого, который набрал на два голоса больше конкурента. А, следовательно, и получил все шансы попасть на работу в Европейский суд.

Нас беспокоил вопрос кандидатуры юриста-депутата Головатого, который из оппозиции внезапно перешел в коалицию и осудил указ Президента о роспуске Рады. Едва он это сделал, появились слухи о том, что Сергею Петровичу пообещали за это не больше, не меньше - должность в Европейском суде с зарплатой около 10 тысяч евро. Этим поинтересовались у членов комиссии. Ее председатель Александр Лавринович сказал: “Вы же видели состав комиссии, разве могут быть еще какие-то вопросы?” Александр Чалый: “Все честно и прозрачно. Я доволен”. Геннадий Удовенко и несколько других членов комиссии также вполне положительно отозвались о проведении конкурса, хотя он проводился и впервые. Мол, это же надо, так красиво и прозрачно организовать проведение конкурса – говорили они комплименты представителям Минюста, которые этим занимались. Все были уверены в объективности решения комиссии, которую, заверила заместитель министерства юстиции Валерия Лутковская, пытался обеспечить со своей стороны Минюст. Да, по ее словам, среди членов комиссии должны были быть присутствовать представители общественных правовых организаций, в том числе – Харьковской правозащитной группы. Но среди претендентов на должность был адвокат этой группы Аркадий Бущенко. Следовательно, присутствие другого представителя харьковских правозащитников в комиссии было бы субъективным фактором, считает Валерия Лутковская. Тогда предложили принять участие представителю Международной лиги защиты прав граждан. Вроде бы и в самом деле все выглядит достаточно объективно. Но следует учесть некоторые более личные моменты. Часть кандидатов и некоторые члены комиссии принадлежат к противоположным политическим лагерям – “Нашей Украине”, Партии регионов, Соцпартии. А между Сергеем Головатым и Ниной Карпачевой (хоть они теперь и в одном лагере) уже возникали споры, которые они решали в суде. Скажем, год назад, депутат от “Нашей Украины” Сергей Головатый подал в суд жалобу на неправомерную бездеятельность Уполномоченного ВР по правам человека и депутата от Партии регионов Карпачевой. И выиграл дело в апелляционном суде.

Могли ли такие мелкие и давние недоразумения отразиться на результатах вчерашнего голосования и что для членов “приемной комиссии” было важнее при принятии решения – профессиональные качества или политические вкусы? Голосование было тайным, и никто из опрошенных не признался, возле какой фамилии поставил “галочку”.

Следовательно, в ближайшее время решение комиссии будет послано в Страсбург. Трое отобранных конкурсантов также отбудут в ПАСЕ на дополнительное собеседование. И лишь после этого, в начале октября этого года, состоится тайное голосование в ПАСЕ, которое и определит того, кто останется в Страсбурге на работе.

Но есть одно “но”. Избрание судьи Европейского суда по правам человека от Украины происходит в связи с окончанием срока пребывания нынешних судей на этом посту (в том числе – от других стран Европы). Состоится ли назначение судей Европейского суда в этом году, зависит от позиции России.

Как объяснила Валерия Лутковская, 14-й протокол, подготовленный в Совете Европы к Европейской конвенции по правам человека, предусматривает, что судья может занимать свою должность до 9 лет (а не 6, как сегодня). Если этот протокол вступит в силу, судья от Украины Буткевич еще на протяжении трех лет будет выполнять свои функции на этом посту. Но Россия блокирует принятие этого протокола. РФ должна ратифицировать протокол до 30 июня. “Потому сегодня 20 стран Европы, которые должны заменить своих судей, смотрят на Россию и ожидают, что же она в конечном итоге решит”.

Заместитель министра юстиции объяснила, что 14-й протокол также предусматривает новые механизмы работы суда. Например, сегодня первичное рассмотрение заявлений относительно формальных оснований приемлемости осуществляет комитет в составе трех судей. 14-й протокол предлагает возложить эту обязанность на одного судью. А РФ сомневается, что один судья сможет объективно оценить ситуацию в деле. “Я не вижу серьезных оснований сомневаться в справедливости одного судьи, который может этим заниматься. Особенно если этот судья избирался так, как это делалось у нас”.

Дмитрий Стаховский