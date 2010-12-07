ЦИК распустил Белоцерковский горизбирком

Центральная избирательная комиссия на основании решения Киевского окружного административного суда досрочно прекратила полномочия всего состава Белоцерковской городской избирательной комиссии.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, такое решение принято сегодня на заседании комиссии, которое провел заместитель председателя Комиссии Андрей МАГЕРА.

Одновременно ЦИК отменил решения Белоцерковской городской избирательной комиссии Киевской области об уточнении итогов выборов в Белоцерковский горсовет, о проведении первого пленарного заседания первой сессии горсовета, а также о регистрации новоизбранных депутатов.

Как отмечается в сообщении, ЦИК при принятии такого решения руководствовалась постановлениями Киевского окружного административного суда, которыми признаны недействительными протоколы этой комиссии от 5 ноября 2010 года об итогах голосования в многомандатном избирательном округе по выборам депутатов Белоцерковского городского совета и о результатах выборов в Белоцерковский городской совет, постановление от 5 ноября 2010 года № 51 "О результатах голосования и итогах выборов".

"Имеющаяся в Комиссии информация дает основания констатировать систематические и грубые нарушения Белоцерковской избирательной комиссией положений Конституции Украины и Закона из-за пренебрежения членами комиссии своими обязанностями", - говорится в сообщении ЦИК.

Установленные судом факты нарушения требований Закона Белоцерковской городской избирательной комиссией, в результате которых были искажены результаты выборов в Белоцерковский городской совет Киевской области и волеизъявление избирателей, свидетельствуют о невозможности выполнения своих обязанностей по надлежащей организации подготовки и проведения местных выборов действующим составом комиссии.