Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляет, что лучшей гарантией бесперебойных поставок газа в Европу через Украину являются деньги.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня на брифинге по окончанию саммита ЕС-Россия в Брюсселе.

«Сегодня наши отношения с Украиной существенно отличаются… Но речь не может идти ни о каких гарантиях», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Лучшая гарантия - это деньги. Будут деньги - будет газ», - добавил он.

Вместе с тем Президент России также отметил, что принципиальные гарантии может дать определенная нормативная основа.

Такой основой, по мнению российского Президента, могут стать либо идеи России по энергетическому диалогу, либо принятие новой Энергетической хартии, которая учитывала бы предложения России и других стран-экспортеров энергоресурсов.

Как сообщал УНИАН, Россия дважды приостанавливала поставки газа в Европу: в 2006 и в 2009 годах из-за проблем в отношениях с Украиной.