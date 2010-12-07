Генпрокуратура уже не считает убийство Гонгадзе заказным?

Генеральная прокуратура Украины отказала адвокату Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентине ТЕЛИЧЕНКО в ознакомлении с материалами уголовного дела об обвинении в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе бывшего генерала МВД Алексея ПУКАЧА

Об этом В.ТЕЛИЧЕНКО сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН, добавив, что журналисту Алексею ПОДОЛЬСКОМУ, который проходит по делу как потерпевший, также отказано в этой процедуре.

По словам адвоката, вчера она получила от следователя Генпрокуратуры письмо, в котором указывается, что потерпевшая сторона может с утра среды начать знакомиться с материалами дела. Вместе с тем, во время сегодняшнего разговора со следователем она узнала, что лишена такого права, поскольку обвиняемый уже начал эту процедуру.

"В моей просьбе разрешить ознакомиться с материалами параллельно с ПУКАЧЕМ мне также было отказано", - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО, добавив, что ст. 217 Уголовно-процессуального кодекса Украины предусмотрено перед ознакомлением обвиняемого с делом выполнение этой процедуры потерпевшей стороной.

"Я так понимаю, - отметила адвокат, - что после того, как обвиняемый ПУКАЧ ознакомится с делом, его передадут в суд. Такое грубое нарушение Уголовно-процессуального кодекса я наблюдаю впервые", - отметила В.ТЕЛИЧЕНКО.

При этом адвокат выразила убеждение, что следователи поступают так для того, чтобы сделать невозможным появление со стороны защиты достаточно большого количества вопросов относительно полноты и объективности следствия, поскольку еще в сентябре, когда она была допущена к ознакомлению с делом, успела обнаружить достаточно много несоответствий и нарушений.

Кроме того, такой шаг со стороны Генпрокуратуры В.ТЕЛИЧЕНКО объясняет тем, что в ближайшее время истекает 17-месячный срок удержания А.ПУКАЧА под стражей, и его нужно будет отпускать.

Вместе с тем В.ТЕЛИЧЕНКО сообщила, что в частном разговоре следователь сказал, что за последние два месяца после возобновления расследования следствие еще раз допросило обвиняемого.

"Ничего нового он не сказал, и своих свидетельств не изменял", - отметила она.

Также В.ТЕЛИЧЕНКО проинформировала, что Генпрокуратура изменила А.ПУКАЧУ “формулу обвинения”, исключив пункт статьи "заказное убийство", оставив "убийство по предварительному сговору с группой лиц".

Кроме того, адвокат заявила, что, по ее информации, из 133 томов дела осталось 116, остальные изъяты для якобы дальнейшего расследования. По словам В.ТЕЛИЧЕНКО, ей не известно, какие именно тома изъяты и о чем в них идет речь.

Подытоживая сказанное, В.ТЕЛИЧЕНКО сказала: "С заменой следователя мы получили такой шквал нарушений, которые я даже не могла предвидеть. Все это создает единое недоверие к следствию, и то, что мы на предварительные слушания выходим с чрезвычайно "сырым" делом".

Как сообщал УНИАН, вчера, 6 декабря, пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что Главное управление по расследованию особо важных дел завершило расследование уголовного дела об обвинении экс-генерала А.ПУКАЧА в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины и ч. 3 ст. 166 и п.п. «в», «и» ст. 93 Уголовного кодекса Украины 1960 года.

Досудебным следствием установлено, что в ночь на 17 сентября 2000 года А.ПУКАЧ, действуя по указанию тогдашнего министра внутренних дел Ю.Кравченко и других должностных лиц, совершил умышленное убийство журналиста Г.Гонгадзе по предварительному сговору с группой лиц, в связи с выполнением потерпевшим общественных и журналистских обязанностей.

30 ноября 2010 года уголовное дело об обвинении А.ПУКАЧА в части доказанного обвинения выделено для направления в суд. Вместе с ним в суд будут направлены материалы относительно бывшего министра внутренних дел Ю.Кравченко об отказе в возбуждении против него уголовного дела как умершего.

При этом Генеральной прокуратурой продолжается досудебное следствие для установления всех лиц, которые имели отношение к совершению указанных преступлений и доказательства их вины.

После этого уголовное дело будет направлено в суд.