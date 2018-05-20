Что общего у WikiLeaks и предпринимательского Майдана

Перекрестный рентген американских депеш и отечественного Кодекса наглядно осветил слабость, неадекватность и несостоятельность украинских политиков. Эти качества – единственное, что их объединяет... Что может общего быть в публикации секретных депеш американских дипломатов относительно Украины и украинских деятелей на известном, вероятно, уже каждому землянину сайте WikiLeaks, с одной стороны, и историей вокруг Налогового кодекса и предпринимательского Майдана – с другой? Кто-то скажет – это же скандалы! И будет прав, но не полностью. Общее между ними еще и в том, что оба скандала, словно рентгеном, накрест высветили украинскую элиту.

Причем, на этих «рентгеновских снимках» мы видим и властную элиту, и оппозиционную (они у нас регулярно меняются местами). Досадно, но и та, и другая под беспощадным излучением извне и изнутри Украины выглядит крайне непрезентабельно и неадекватно.

Не уважают в Госдепе донецких

Правящая донецкая элита очень давно стремится избавиться от плохой славы «криминальной», «бандитской», «коррумпированной». Ее лидеры теперь носят стильные костюмы, не ругаются при всем народе матом, нанимают дорогих иностранных менеджеров и пиарщиков. И им иногда явно мерещится, что они избавились от тех проклятых родимых пятен прошлого и воспринимаются всеми как респектабельные политики и бизнесмены европейского пошиба.

А затем попадают под холодный душ в виде секретных телеграмм американских дипломатов. И оказывается, что эти на вид любезные и учтивые господа пишут в Госдеп (тогдашний посол США Джон Хербст в депеше, датированной февралем 2006-го года), что Ринат Ахметов – «крестный отец донецкого клана». А еще никак не забудут о далеком майданосвком прошлом: «Кучма проявил определенную историческую амнезию, утверждая, что Янукович не применял админресурса во время его неудачной попытки добыть в борьбе президентство в 2004-ом году». Это о беседе посла с экс-президентом в канун второго тура выборов 2010 года.

И зачем в голове лишние воспоминания хранить о том 2004 годе? Правда, если верить тем депешам, сам «лидер» о 2004-м как раз и не забывал. В 2006 году посольство Соединенных Штатов в Украине отчитывалось Вашингтону о том, как Виктор Янукович, который на то время был даже не при власти, а лидером оппозиции, выступал с угрозами в адрес посла Литвы в Украине в связи с тем, что тогдашний президент Литвы Валдас Адамкус принимал участие в переговорах во время Помаранчевой революции.

Не забыли госдеповцы и о хорошо известного «Пидрахуя»: в том же 2006-м писали, что Партия регионов не изменила своих методов борьбы по сравнению с 2004 годом. В ее списке остались те, кто был причастен к фальсификациям выборов - в частности Сергей Кивалов, а также экс-генпрокурор Святослав Пискун, который так никого и не посадил из тех, кто нарушал тогда избирательное законодательство.

А один из столпов нынешней власти, миллиардер, совладелец “РосУкрЭнерго” Дмитрий Фирташ, оказывается, имел в декабре 2008 года задушевный разговор с послом Уильямом Тейлором. Вроде бы рассказал о связях с Семеном Могилевичем, жаловался на Тимошенко и признал, что всячески поддерживал президента Ющенко, способствуя созданию коалиции между НУ-НС и Партией регионов. И все равно удостоился за свою исповедь сомнительной характеристики американцев «неоднозначный олигарх».

И «помаранчевых» - тоже

С этого момента – о той элите, которая якобы оппозиционна нынешней. Виктор Андреевич, следует отметить, так и не опроверг информацию о своих тесных связях с Фирташем. Да и американские дипломаты восприняли информацию олигарха без удивления.

Так же невозмутимо они записали в депеше мнение Кучмы о том, что выбор между Януковичем и Тимошенко – это «выбор между плохим и очень плохим».

А мнениеспрятанного под «крестиками» «прежнего инсайдера» Тимошенко (очень похожего на Виктора Пинзеника) о своей экс-шефине как о «жадной до власти популистке», которую нужно отстранить от власти, и подавно цитировали с сочувствием: «Как казалось, (Пинзеник) выдавал свои месиджи не в гневе, а в искренней печали по стране и в разочаровании в своей неспособности убедить Тимошенко воспользоваться возможностями, предоставленными экономическим кризисом для реформ. Вместо этого, сказал (Пинзеник), Тимошенко потеряла возможность в интересах популизма и простого стремления ко всеобъемлющей власти».

В феврале 2008 года посол США в России Уильям Бернс весьма саркастически докладывал о конфликте между президентом Ющенко и премьером Тимошенко на московском направлении: не поделили они Белокаменную и Путина.

Свою порцию «рентгена» получил и экс-министр обороны Анатолий Гриценко, известный своей последовательной оппозиционностью к ПР. Гриценко якобы в марте 2006 года заверил Джона Хербста, что новое правительство не откажется от идеи вступить в НАТО, даже если его сформирует коалиция ПР и «Нашей Украины». И сообщил, что «на прошлой неделе разговаривал с Ринатом Ахметовым». И бизнесмен сказал Гриценко, что он «выполняет нужную работу на посту министра обороны, и эту точку зрения разделяют и другие регионалы».

Гриценко немедленно выступил с категорическим опровержением информации о своей встрече с Ахметовым.

И опять Майдан

Сильным ударом по имиджу отечественной элиты и антиэлиты стали и события внутри Украины, которые развернулись вокруг Налогового кодекса.

Сначала правящая элита выглядела грабителями, которые решили подвести под свои грабежи законодательную базу. Первый вариант документа давал налоговикам практически ничем не ограниченные права трясти средних и мелких предпринимателей по любому поводу и без повода.

Даже наш долготерпеливый народ начал роптать: мелкому бизнесу светило полное разорение. Мы увидели диковину – первые за последние годы не проплаченные, самоорганизованные акции протеста. Произошел своего рода «ремикс» (конечно, не того масштаба и не того идеологического наполнения) того же Майдана.

В правящей элите, которая, потирая руки, собралась было поправить состояние дел «своего» большого бизнеса и, немножечко, социальной сферы, начался переполох, который рентгеном высветил полное нежелание доблестных правительственных чиновников и администраторов нести ответственность. Почти все (кроме политических «смертников» Тигипко и Бродского), включая президента, начали рассказывать, что они того проекта Кодекса и в глаза не видели, а то бы такого попрання прав человека и презумпции невинности никогда бы не допустили. Даже Азаров, который так ревностно защищал раньше проект, должен был немножко на него плюнуть.

Правящая элита появилась перед зачарованной публикой сборищем дезорганизованных чудаков, которые ничего не знают, не понимают и ни за что не отвечают.

В итоге президент наложил вето на неизвестно чье творение, а с работы уволили преклонных лет женщину – заместителя министра. Да и ту официально не за Кодекс, а за преклонный возраст.

Выглядело так, будто “Великий Лидер”, проиграв когда-то Большой Майдан, теперь испугался даже Малого. А ночной разгон полусотни спящих предпринимателей сотнями беркутовцев никоим образом не помог возобновить мгновенно упавший образ грозного и почти авторитарного кулачного бойца.

***

Но всем этим политическая оппозиционная элита воспользоваться не смогла. Лидеры того же БЮТ выглядели не менее смешно, чем «регионалы», в своих попытках примкнуть к акциям, испросив разрешение влезть на трибуну на Майдане. Особенно забавно выглядела на этой трибуне Юлия Владимировна, которая к мелкому бизнесу всегда относилась ничуть не либеральнее своих политических противников. В апреле прошлого года именно она инициировала повышение взноса по пенсионному страхованию для многострадальных «упрощенцев».

Когда вчера акции предпринимателей окончательно выродились в «бютовские», это явно означало их конец как заметного общественного явления. Опять стандартные трескучие слоганы и «знакомые все лица».

Перекрестный рентген американских депеш и отечественного Кодекса наглядно осветил слабость, неадекватность и несостоятельность украинской политической элиты. Кажется, эти качества – единственное, что ее объединяет.

А хуже всего то, что не видно ценностной третьей силы, которая наконец дала бы какие-то указатели разуверившемуся обществу. Очень хочется увидеть ее рождение.

Николай Писарчук