Горбаль предлагает главе обсовета подписать меморандум

Глава Львовской областной государственной администрации Василий ГОРБАЛЬ предлагает руководству областного совета подписать меморандум о сотрудничестве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, В.ГОРБАЛЬ направил руководству облсовета «Меморандум о взаимодействии Львовской областной государственной администрации и Львовского областного совета», призванный активизировать сотрудничество на новой основе.

«Нам необходимо наладить конструктивное сотрудничество ради развития области, - считает В.ГОРБАЛЬ. – Традиционная модель сотрудничества нуждается в большей активности и координации усилий. Это нужно не лично председателю ЛОГА или председателю облсовета, в этом нуждается общество Львовской области».

Как информирует пресс-служба, Меморандумом предусмотрено «согласовывать на совместных совещаниях проекты ключевых решений – в частности, распоряжения председателя ЛОДА, решения сессии облсовета, протокольные поручения, решения коллегии ЛОГА», а также проводить регулярный обмен планами работы, общее планирование общеобластных мероприятий.

Как сообщал УНИАН, на выборах 31 октября во Львовский облсовет большинство получило Всеукраинское объединение «Свобода». Председателем Львовского областного совета был избран представитель ВО «Свобода» Олег ПАНЬКЕВИЧ.

Депутаты Львовского облсовета предыдущего созыва 8 сентября текущего года выразили недоверие В.ГОРБАЛЮ.