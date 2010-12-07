Янукович предлагает парламенту сделать Цушко главой АМК

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает парламенту дать согласие на назначение Василия ЦУШКО председателем Антимонопольного комитета Украины

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Такое представление было направлено в соответствии с первой частью п.24 статьи 85 Конституции.

Глава государства уполномочил народного депутата Украины, Представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины Юрия МИРОШНИЧЕНКО представлять это представление в парламенте.

Как сообщалось, В.ЦУШКО является министром экономики Украины.

Алексей КОСТУСЕВ, который возглавляет АМК, был избран мэром Одессы, и он принял решение уйти с должности председателя комитета.